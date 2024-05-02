Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mayıs 2024 10:41
Eğitim Tayini Yapılması Gerekenler

Arkadaşlar herkese merhaba. 16 mayista dilekçemi egitim tayini icin vereceğim. Bir kaç sorum olacak bundan sonraki arkadaşlarada cevaplar yardımcı olur diye düşünüyorum.

- Dilekçemi hastaneyemi İl sağlığa mi yoksa Ankaraya mi vermeliyim hızlı sonuç için?

-Ankaraya vereceksem hangi kuruma ve hangi birime vermeliyim.

-çkys ye dustukten hemen ertesi gün ilişik kesiliyor mu?

- yeni görev yerimize başlamak için ne kadar suremiz var?

Cevaplar icin teşekkürler...

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