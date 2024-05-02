Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 11:01
USÜL EKSİKLİĞİNDEN TEKRAR İHRAÇ OLMA DURUMU

meraba ben adli bi olaydan dolayı meslekten çıkarma cezası aldım ancak adli olay kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. bölge idare usülden bozdu dosyamı emniyet iade etti şuan aktif çalışıyorum emniyet bim gitti orasında usülden eksik olduğu için emniyet reddetti ama üsülden bozulduğu için emniyet il disiplin tekrar toplandı ihraçımı yüksek disiplin e gönder di tekrar dan ihraç olurmuyum benim gibi durum yaşayan var mı

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi1 Mayıs ödüllendirme yazısıTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılırEgm fetö idari soruşturmaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkAdıyaman tekrar Acıyaman oldu, 2 polis şehitTrafikçilere bayram ödüllendirmesi26 Nisan açığa alınanlar

Sözlük

faşist yönetim 1 Halka Arz 1 yedi bela hüsnü 2 yabani böğürtlen 2 dedikodu 1 mevali 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 3 erdener abi 1 eğer ve meğer 1 biri beni durdursun 2

Son Haberler

MSB: 4 ayda 845 terörist etkisiz hale getirildiİstanbul'da metrobüs arızalandı: Uzun araç kuyruğu oluştuKavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit olduOECD'den Türkiye için enflasyon tahmini75 yaşındaki lise öğrencisi, torunlarından önce üniversiteye girmeyi hedefliyor

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?