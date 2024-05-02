Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
02 Mayıs 2024 11:37
yıllık izin
aday memurun hizmet birleştirilmesi yapılınca toplamda kamuda 1 yıllık hizmeti geçerse yıllık izin hakkı olurmu? lütfen bilginiz varsa cevaplarsanız sevinirim

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