Lütfen yakışıklı erkek öğretmenler biraz daha dikkatli olabilir mi?

Öğretmenlerle ilgili olduğu için ve öğretmenler odası konularını içerdiği için bu önemli olayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bizim okulda beni sürekli eleştiren, 32 yaşında, Ronaldo tipli, kaslı, 1,82 boyunda, fit vücutlu, kısa saçlı, serseri tipli, yakışıklı bir erkek öğretmen vardı. Branşımız aynı, İngilizce. Zümrem olduğu için aramızda biraz samimiyet vardı ama ben ona yüz vermiyordum çünkü karakterini beğenmiyordum. Ben yüz vermedikçe peşimde koşuyordu, beni çok kıskanıyordu. Sık sık beni eleştirirdi. Nasıl eleştirirdi, neler söylerdi, cümle cümle yazayım:

"Erkek hocalarla konuşurken neden cilveli ve işveli konuşuyorsun? Ağzını yüzünü eğmesene.."

"Müdürün odasında gülerek bir şey konuşuyordunuz, adama çok yakın oturmuştun, konu neydi?"

"Üç defadır seni okul çıkışı .. öğretmenin arabasıyla birlikte giderken görüyorum, hem de ön koltukta oturuyorsun, adamın yüzüne bakarak ve gülümseyerek konuşuyorsun, evli ve 3 çocuklu adamla bu kadar samimiyeti ve yakınlaşmayı nasıl yaparsın, hiç aklın başında değil mi?"

"Pazar gün .. hocayla cafede yalnız gördüm, aranızda bir şey mi var? Bir de kapalısın."

"Yemekte .. hocayla kaşı karşıya oturmuşsun ve gözünü hiç ayırmadan bakıyordun adamın yüzüne, mayışmış gözlerle? Hiç gözünü ayırmıyordun, kaşığı ağzına sokmakta zorlandın adama bakacağım diye, dudağının kenarı kirlendi, sildin, gözlerimle gördüm."

"İnstagram?da .. hocayı takip ediyorsun ve her paylaşımına kalp atmışsın. Hayırdır?"

"Öğretmenler odasında yalnız başına .. hocayla ne konuşuyordun öyle, adamın üstüne çıkacaktın, dibine sokulmuşsun, ağzını ve dudağını oynatarak neydi o konuşma şekli öyle? Bebeksi, çocuksu ve cilveli gülüşmelerle ne yapmaya çalışıyordun?"

Buna benzer cümleler. Beni kafasında büyütmüş ve kendine ait zannediyor ve ben yüz vermedikçe daha da hırslanıyor. Sanırım onun gibi yakışıklı birini reddetmek çok gururuna dokunuyor.

Neyse esas olaya gelelim. Bu serseri tipli yakışıklı erkek öğretmen, sadece benim değil, başka kadın hocaların da ilgisini çekmek için her gün okula bakımlı geliyordu. Kas ve vücut çalışıyormuş, serseri şey.. Kendini beğendirmek istiyor, herkese ilgi dağıtıyor, herkesin onun peşinde koşmasını ve herkesin ona ilgi göstermesini istiyordu. Ama ilginç olan, beklediği ilgiyi aldıktan sonra o kişiyi reddediyordu, nasıl bir psikoloji ise.. Kendine çekmek için çabalayıp, başardıktan sonra reddetmek ve bundan haz almak.. Bunu ben yapsam, bir kadın yapsa, tamam, ama bir erkeğin böyle yapması manyakça bir şey.

Aslında onun diğer kadınlardan ilgi görmek istemesinin bir sebebi de bendim. Esas benim için çabalıyordu. Ben yüz vermedikçe, beni kıskandırmak için onlara yaklaşıyordu fakat benim umurumda değildi. Ve sonunda olan oldu.. Kadın öğretmenlerden biri buna aşık oldu. Öyle böyle değil, körkütük ve saplantılı bir aşk. İlgi görmek ve beğenilmek için çabalıyordu, kadın da buna karşılık verince aralarında bir kıvılcım oluştu. Peki, bizimki ne yaptı? Tahmin ettiniz, değil mi? İlgiyi gördükten sonra kaçmaya çalıştı.. Ama bu sefer sert kayaya çarpmıştı. Kadın peşini bırakmıyor. Deli gibi aşık.. Gaziantep?li bir aşiretin kızı. Sülalesini devreye sokup bizim hocaya nikahı basar. Gaziantep?li demiştim, di mi? O bölgedeki bazı kızlar erkeğine acaip bağlanır, bilenler bilir.

Ne oldu şimdi? Bana cilveli, işveli, erkek hocalarla bebeksi, çocuksu, gülüşmeli konuşuyor, adamların aklını başından alıyor, yuva yıkıyor derken, ne oldu şimdi? O nedenle, uyarıyorum.. Lütfen yakışıklı erkek öğretmenler biraz daha davranışlarına dikkat etsin.

Şimdi bizim yakışıklı erkek öğretmenin önünde iki seçenek var: Birincisi; sürekli ilgi çekmek ve beğenilmek için çabaladı, peşine taktığı kadınları reddedip ağlattı, çok ahhlar aldı. Nihayet biri başına bela oldu. Gidecek ve o aşiret kızıyla evlenecek.. İkinci seçenek; bunun olmasını hiç istemiyorum ve önermiyorum, doğru değil, umarım öyle olmaz: Aşiret onu cennete gönderebilir..