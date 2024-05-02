Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 12:16
Eş durumu sonrası il dışı konusu

2017 eylül sözleşmeli başlama.2020 eylül kadroya geçiş.5 ay sonra eşimin yanına eş durumu yaptım.şuan eşimin ilinde 2.5 yıl oldu.meb'de 6 yıl oluyor toplam hiç il dışı yapmadım.bu haziranda il dışına başvuru yapabilir miyim?


bahçesaray
Memur
02 Mayıs 2024 13:05
gelecek kılavuzda hangi ay ise , o ayda 3 yıl bitmeli

Deli Dumrul 65
Aday Memur
02 Mayıs 2024 13:09

teşekkür ederim hocam

bahçesaray, 1 saat önce
gelecek kılavuzda hangi ay ise , o ayda 3 yıl bitmeli
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