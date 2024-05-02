20bine ev bulsa kira+emlakçı+2 aylık depozito minimum 80bin lira yapar. Bu sadece evi kiralamak için verilecek olan para. Doğuya gitmek de çok kolay değil artık. 50-60 bine patlar orası da.

Zorla yapılan yer değişikliğinden doğan bu kadar masrafı bizim karşılamamızı nasıl beklerler? Özel sektör bile yapamıyor bunu.