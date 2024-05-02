Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 12:45
istanbul

İstanbula gelecek olanlar hazırlığınızı yapın cebinize en az 150.000 tl paranızı koyup gelin benden söylemesi


Biçare24
Aday Memur
02 Mayıs 2024 13:16

Arkadaşlar bir kere 20 binden aşağı adam akıllı kiralık ev yok emlakçı komisyonu depozito derken 60 bin kafadan gitti ona göre


Anderson1
Memur
02 Mayıs 2024 13:21

2 kira ev sahibi 1 kira emlakçı bir kirada depozito 80.000 kafadan

Biçare24, 1 saat önce

Arkadaşlar bir kere 20 binden aşağı adam akıllı kiralık ev yok emlakçı komisyonu depozito derken 60 bin kafadan gitti ona göre


ey.imikis
Aday Memur
02 Mayıs 2024 13:22

20bine ev bulsa kira+emlakçı+2 aylık depozito minimum 80bin lira yapar. Bu sadece evi kiralamak için verilecek olan para. Doğuya gitmek de çok kolay değil artık. 50-60 bine patlar orası da.

Zorla yapılan yer değişikliğinden doğan bu kadar masrafı bizim karşılamamızı nasıl beklerler? Özel sektör bile yapamıyor bunu.


ey.imikis
Aday Memur
02 Mayıs 2024 13:27

Üstelik tek dertleri ekonomik sıkıntı olmayacak. Görev yoğunluğu, mobbing, bitmeyen ek görevler, baş gösteren psikolojik sıkıntılar, kalp sıkışması atakları, fizyolojik bozukluklar, hastalıklar, bombalar, molotoflar, saldırılar..........


iamapoliceman
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 13:42
iyiy de size ne?
ey.imikis, 50 dk. önce

Üstelik tek dertleri ekonomik sıkıntı olmayacak. Görev yoğunluğu, mobbing, bitmeyen ek görevler, baş gösteren psikolojik sıkıntılar, kalp sıkışması atakları, fizyolojik bozukluklar, hastalıklar, bombalar, molotoflar, saldırılar..........


Anderson1
Memur
02 Mayıs 2024 13:57

Valla ben yaklaşık 10 yıldır çekiyorum o dediklern hepsini 1+1 eve 20.000 tl verceme 3+1 eve 15.000 verirm doğuda keyfime bakarım 10 dakkada işime giderim gelecek olanlar düşünsün birazda

ey.imikis, 50 dk. önce

Üstelik tek dertleri ekonomik sıkıntı olmayacak. Görev yoğunluğu, mobbing, bitmeyen ek görevler, baş gösteren psikolojik sıkıntılar, kalp sıkışması atakları, fizyolojik bozukluklar, hastalıklar, bombalar, molotoflar, saldırılar..........


pomem bekleyen masum
Aday Memur
02 Mayıs 2024 14:04

Boş yapmayın siz çektiniz diye herkes çekmek zorunda değil biraz meslektaşınizi düşünün ben yandım herkes yansın mantığından çıkın artık

Anderson1, 20 dk. önce

Valla ben yaklaşık 10 yıldır çekiyorum o dediklern hepsini 1+1 eve 20.000 tl verceme 3+1 eve 15.000 verirm doğuda keyfime bakarım 10 dakkada işime giderim gelecek olanlar düşünsün birazda


Afyonlu0313
Aday Memur
02 Mayıs 2024 14:06
forumda ne kadar tayinci varsa sövüp beddua edio buna
Toplam 8 mesaj

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