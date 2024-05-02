KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2024 13:32
Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünde görev yapan mühendis

Bu müdürlükte çalışan mühendisler ne iş yapar? İşe başlayacaklar için mühendisin çalışma şartlarından ve az çok bilmesi gereken bilgilerden bahsedebilecek bilgi sahibi birisi varsa yardımlarınızı bekliyorum

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