KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Mayıs 2024 13:34
Tübitak 236 Mühendis ilanı

Gebze ve Ankara merkeze tümü mühendis olmak üzere bu kadar personel alınacak.Yabancı dil şart. Bazı başvurularda iş tecrübesi isterken bazılarında istemiyor.Basvuracaklar için duyurulur.İş ise sistem güvenliği vs. Kpss puan şartı yok.Merkezi yere atanmak isteyenler değerlendirebilir.Neredeyse tüm mühendislik bölümleri alıma dahil.


Meta55
Şube Müdürü
02 Mayıs 2024 14:05
Yabancı dil şartını karşılayabilsem başvururdum. Senede 4 maaş ikramiye var sonuçta.
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