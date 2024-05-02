Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 14:03
dilekçe
okul müdürlüğüne verilen bir dilekçeyi okul müdürü kaç güne kadar milli eğitime göndermeli?

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