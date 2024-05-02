Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 14:36
İl dışı tayin göreve başlama 2021 Ağustos
2021 Ağustos ayında bulunduğum ilçede göreve başladım. Taşra teşkilatı personeli olarak bu yıl tayinler açıldığında ağustos veya Eylül ayına kadar il dışı tayin isteyebilir miyim. 3 yıl görev sürem Ağustos'ta doluyor.

Sevdim-Seni
Genel Müdür
02 Mayıs 2024 14:53

istersin

genelde, hatta hep 30 eylüle kadar 3 yılını tamalayacak olanlar isteyebilir deniyor.


ertugrulegemen
Memur
02 Mayıs 2024 14:54
Teşekkürler sağolasın güzel insan.
Sevdim-Seni, 1 saat önce

istersin

genelde, hatta hep 30 eylüle kadar 3 yılını tamalayacak olanlar isteyebilir deniyor.


ertugrulegemen
Memur
02 Mayıs 2024 14:55
Bende öyle diye biliyorum. Kafamda karışıklık olmasını istemiyorum. Kalmakda istemiyorum. Eğitim olanaklarımızdan dolayı.
Sevdim-Seni, 1 saat önce

istersin

genelde, hatta hep 30 eylüle kadar 3 yılını tamalayacak olanlar isteyebilir deniyor.


ertugrulegemen
Memur
02 Mayıs 2024 15:06
2021 Ağustosta göreve başlama süremle birlikte 2024 Ağustos ta 1.097 gün yapıyor hocam. 3 yıl dolmuş oluyor
Sevdim-Seni, 1 saat önce

istersin

genelde, hatta hep 30 eylüle kadar 3 yılını tamalayacak olanlar isteyebilir deniyor.

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