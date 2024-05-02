Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


02 Mayıs 2024 14:44
Teknisyenin 2 yıllık MYO bitirmesi

Kendi alanıyla ilgili 2 yıllık bölüm bitiren teknisyen otomatik olarak tekniker ünvanına erişebilir mi ? konuyla ilgili bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim teşekkür ederim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
02 Mayıs 2024 15:19

Hayır erişemez. Ünvan değişikliği sınavına girmesi gerekir. Ancak mali haklarının önemli kısmını teknikere göre alabilir. Özel hizmet tazminatı ve yan ödeme üst öğrenime göre ödenir. Ek ödeme zaten tekniker ve teknisyenler için aynıdır.

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