Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 14:47
3.dereceye ne zaman düşerim ?

Ağustos ayı itibariyle 11 yılı tamamlamış olacağım, şuan 5/3 bilgisayar işletmeni kadrosundayım lisans mezunuyum. 3.dereceye ne zaman düşerim. ya da dilekçe ile 3.dereceye düşme istenebiliyor mu? bu konuda bilgisi olanlar yazarsa sevinirim.

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