Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mayıs 2024 14:47
il içi tayin

merhabalar ben 9 aydır memurum daha kadrolu olmadım ama çalıştığım hastaneden il içinde başka hastaneye tayin istiyorum acaba böyle bir şey mümkün müdür?

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