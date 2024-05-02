Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 15:02
Batıda lojman tahsisi için puan durumu

büyük şehirlerde 50 55 puanla lojman hakkı çıkar mı ?


sagami
Daire Başkanı
02 Mayıs 2024 15:20

İstanbul'da 90 puana çıkmıyo

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