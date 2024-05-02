Ödüllendirme adı altında cezalandırma

Malum ekonomik şartlardan dolayı Maliye bakanı kamuda tasarruf derken emniyet son 10 yılda yapmadığı kadar ödüllendirme adı altında ödeme yapmaya başladı. Yapılan ödemelerin hakkaniyet kısmına girmeyecegim. Malum bayram ödüllendirmesin de bayramda 9 günün 3-4 saati çalışanlar ödül alırken ( adı koordinasyon listesinde olduğu için ) , 9 gün boyunca vardiya sisteminde çalışan personel ödüllendirme almadı. Polis maaşı kamu da denklerinden ( astsubay) maaş ve özlük hakları bakımından çok geri kaldığı gibi öğretmen , sağlıkçı ve bir çok memur maaşı karşısında erimiş hatta eskiden yüksek maaş aldığımiz bir çok meslek dalından daha düşük maaş alır seviyelere geldik. Teşkilatın bir kısmına adaletten uzak bir şekilde yatırılan ödüllendirme adı altında ki ödemeyle sosyal medyada çıkan polis maaşının düşük kaldığı elestirilerine adeta aspirin verilmekte. Sadece günü kurtacak ödemelerle asıl hakkımız olan unutturulmak istenmektedir. Çalışma saatlerinin bekcilerde olduğu gibi yasal güvence altına alınması , ek görev ve gece vardiyasina ek ödeme yapılması başta olmak üzere polisin özlük hakları acil duzenlenmelidir. Ayrıca ödüllendirme alan arkadaşlara da söylüyorum sosyal mecralarda herşeyi yaymayın. Sizin ayda yılda bir aldıginiz ( teşkilatın yarıdan fazlasının hiç almadığı ) ödüllendirme sanki sürekli veriliyor ve tüm polisler algısı oluşturuyor. 3-5 ne yattiya alın güle güle iki öğün yemek yiyin. Ancak bu çerez paraları asıl hakkınızı istemekten sizi mahrum birakmasin. Bakın uzman öğretmen , usta öğretmen muhabbetine adamlar her ay düzenli ödeme alıyorlar. Sizde buradan ayda yılda bir aldığız parayı abartin durun.

Malum ekonomik şartlardan dolayı Maliye bakanı kamuda tasarruf derken emniyet son 10 yılda yapmadığı kadar ödüllendirme adı altında ödeme yapmaya başladı. Yapılan ödemelerin hakkaniyet kısmına girmeyecegim. Malum bayram ödüllendirmesin de bayramda 9 günün 3-4 saati çalışanlar ödül alırken ( adı koordinasyon listesinde olduğu için ) , 9 gün boyunca vardiya sisteminde çalışan personel ödüllendirme almadı. Polis maaşı kamu da denklerinden ( astsubay) maaş ve özlük hakları bakımından çok geri kaldığı gibi öğretmen , sağlıkçı ve bir çok memur maaşı karşısında erimiş hatta eskiden yüksek maaş aldığımiz bir çok meslek dalından daha düşük maaş alır seviyelere geldik. Teşkilatın bir kısmına adaletten uzak bir şekilde yatırılan ödüllendirme adı altında ki ödemeyle sosyal medyada çıkan polis maaşının düşük kaldığı elestirilerine adeta aspirin verilmekte. Sadece günü kurtacak ödemelerle asıl hakkımız olan unutturulmak istenmektedir. Çalışma saatlerinin bekcilerde olduğu gibi yasal güvence altına alınması , ek görev ve gece vardiyasina ek ödeme yapılması başta olmak üzere polisin özlük hakları acil duzenlenmelidir. Ayrıca ödüllendirme alan arkadaşlara da söylüyorum sosyal mecralarda herşeyi yaymayın. Sizin ayda yılda bir aldıginiz ( teşkilatın yarıdan fazlasının hiç almadığı ) ödüllendirme sanki sürekli veriliyor ve tüm polisler algısı oluşturuyor. 3-5 ne yattiya alın güle güle iki öğün yemek yiyin. Ancak bu çerez paraları asıl hakkınızı istemekten sizi mahrum birakmasin. Bakın uzman öğretmen , usta öğretmen muhabbetine adamlar her ay düzenli ödeme alıyorlar. Sizde buradan ayda yılda bir aldığız parayı abartin durun.