Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


02 Mayıs 2024 15:30
DHMİ maaş

2 yıllık makine bitiren makine teknikeri birisi ne kadar maaş alıyor arkadaslar


gapesese2020
Aday Memur
02 Mayıs 2024 15:49

dhmiye atananlara boş sözleşme veriolar maaşı sen yazıon kardesim artık insafına ne kalırsa


ins.pire
Şef
02 Mayıs 2024 15:56

:)))))

gapesese2020, 22 dk. önce

dhmiye atananlara boş sözleşme veriolar maaşı sen yazıon kardesim artık insafına ne kalırsa

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?TCDD yeni yılda giyim yardımıDSİ 2024 Giyim Yardımı399 ile 677 eş durumuDHMİ maaşKİT Kurumları içinde DHMİ hariç en iyi kurum hangisiBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTMO teknisyen DHMİ becayiş talepleriGiyim yardımı iptal

Sözlük

gurur ve kibir 2 karaca 1 sessiz kalmak 2 gılgamış 1 İşinde gücünde olmanın gençken korkulan bir şey olması 4 munzur 1 faşist yönetim 1 sevgi 1 demokrasilerde çare tükenmez 2 şifre 1

Son Haberler

Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel bir araya geldiTRT'nin 60. yılına özel web sitesi yayındaEurovision'a Filistin bayrağı ile girmek yasaklandıKaldırıma çıkarak 1 yayanın ölümüne neden olan sürücü tutuklandıYÖK Başkanı: İlk 500'deki üniversite sayımızı 10'a çıkarmayı hedefliyoruz

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?