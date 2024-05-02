Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 16:06
yer değişikliği
arkadaşlar 7 ay önce kardeşim il değişikliği yaptı şuan dekoratif il değişikliği yapabişir mi yoksa belirli bi süre var mı

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