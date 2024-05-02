KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410



Kapalı
02 Mayıs 2024 16:07
Evli olan bekçinin adresine yakın atanması

Arkadaşlar merhaba, bekçi evli olmadığında sanırım adresine uzak atanıyormuş evli olunursa adrese yakın atanıyormuş doğru mu bu acilll

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