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Editörler : oto-danisman-expert


02 Mayıs 2024 16:17
satılık motor rs200

Bakımları yetkili serviste yapılmıştır2 yıllık garantisi devam ediyor Benzini sürekli shell W- power kullanılmıştır Motor hasar kayıtsız Düşme kalkması yokturMotorun ilk sahibiyim Rodajı düzgün yapılmıştır Motor hantal motor değildir Ekstraları;Koruma takozT ank pet Neon sticker kaplama Katlanabilir plaka Akrapovic egzoz Winglet gaga Spor ön cam37?lik dişliNOT: motorun tüm orijinal parçaları elimde duruyor alıcak olan kişiye hepsini teslim edicem gelen kişiyi de üzmem alan kişiye şimdiden hayırlı olsun.

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