KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 16:25
ABİLERİM NOLUR Bİ CEVAP VERİN

Herkese iyi günler

Pomeme hazırlanacağım fakat kafama takılan bir sorun var

Geçmişte yaşadığım kötü bir olaydan dolayı 2 deda Psikiyatrik rahatsızlığım oldu E NABIZDA psikiyatrik muayne tanısı yazıyor.

SGK?da detaylar yazıyor

Birincisinde ANKSİYETE TANIMLANMAMIŞ

İkincisinde DİSOSİYOTİF KONVERSİYON TANIMLANMAMIŞ yazıyor

Hiç bir şekilde ilaç yazdırmadım ilaçta almadım bu benim polisliğime engel olur mu nolur cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden


Baypar
Şube Müdürü
02 Mayıs 2024 17:12

Bahsetmiş olduğun tanılar 2 yıl içindeyse B dilimine gireceksin ve öğrenci olamaz kararı verilir. Fakat üzerinden 2 yıl veya daha fazla zaman geçti ise A dilimi verilecektir.

İlaç almadıysan ya da yazılmamış ise Hastanenin bulunduğu il sağlık merkezine dilekçe yaz ve tanı sildirme sürecine başla. Seni heyete çağırırlar ve tanıyı taşımadığın uygun görülürse tanını silerler.

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