Psikiyatri tanısı ve Pomem süreci

TSK ve EGM dışında ki memuriyetlerde Psikiyatri geçmişinin bir önemi yok.EGM son 2 yıla bakıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı mesleği yapmasına engel bir akıl hastalığı yoktur raporu ister. Bunu alamaman için ileri düzeyde psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olman gerekir.

Antidepresan kullanmış ve kullanan adaylar Öğretmen olabilir. Ancak mesleği yapmasına engel olmamalıdır. Engel olursa engelli kadrosundan atanıyorlar zaten.

Ayrıca depresyon , anksiyete, uyum bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.

Öğretmenliğe engel değildir

Ancak dediğim gibi silah kullanmanı gerektiren mesleklerde Ruh sağlığı geçmişine bakılır ve Polislik için son 2 yıl , Tsk için tüm yıllara bakılır.

Tabi polislikte de bazı tanılar için süre ayrımı yoktur. Mesela Kronik nitelik kazanmış rahatsızlıklar ve ömür boyunca süren bipolar , şizofreni gibi rahatsızlıklıklar engeldir.