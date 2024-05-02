KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 16:25
Psikiyatri tanısı ve Pomem süreci

Herkese iyi günler

Pomeme hazırlanacağım fakat kafama takılan bir sorun var

Geçmişte yaşadığım kötü bir olaydan dolayı 2 deda Psikiyatrik rahatsızlığım oldu E NABIZDA psikiyatrik muayne tanısı yazıyor.

SGK?da detaylar yazıyor

Birincisinde ANKSİYETE TANIMLANMAMIŞ

İkincisinde DİSOSİYOTİF KONVERSİYON TANIMLANMAMIŞ yazıyor

Hiç bir şekilde ilaç yazdırmadım ilaçta almadım bu benim polisliğime engel olur mu nolur cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden


Baypar
Şube Müdürü
02 Mayıs 2024 17:12

Bahsetmiş olduğun tanılar 2 yıl içindeyse B dilimine gireceksin ve öğrenci olamaz kararı verilir. Fakat üzerinden 2 yıl veya daha fazla zaman geçti ise A dilimi verilecektir.

İlaç almadıysan ya da yazılmamış ise Hastanenin bulunduğu il sağlık merkezine dilekçe yaz ve tanı sildirme sürecine başla. Seni heyete çağırırlar ve tanıyı taşımadığın uygun görülürse tanını silerler.


Eno10
Aday Memur
02 Mayıs 2024 18:11

Hocam teşekkür ederim cevapladığınız için

2 yılı geçti ilaç felan da yazılmadı

Şimdi bu dilekçeyi elden mi isterler çünkü bulunduğum şehirde tanı koyulmadı

Baypar, Dün

Bahsetmiş olduğun tanılar 2 yıl içindeyse B dilimine gireceksin ve öğrenci olamaz kararı verilir. Fakat üzerinden 2 yıl veya daha fazla zaman geçti ise A dilimi verilecektir.

İlaç almadıysan ya da yazılmamış ise Hastanenin bulunduğu il sağlık merkezine dilekçe yaz ve tanı sildirme sürecine başla. Seni heyete çağırırlar ve tanıyı taşımadığın uygun görülürse tanını silerler.


Baypar
Şube Müdürü
02 Mayıs 2024 19:28

Evet elden teslim etmen.

Sildirmesende sıkıntı olmaz. 2 yıl geçmiş ilaçsızsın hiçbir sıkıntı olmaz. A dilim alırsın.

Tsk düşüyorsan sildirmen gerekiyor ama polislik için dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmaz

Eno10, Dün

Hocam teşekkür ederim cevapladığınız için

2 yılı geçti ilaç felan da yazılmadı

Şimdi bu dilekçeyi elden mi isterler çünkü bulunduğum şehirde tanı koyulmadı


Eno10
Aday Memur
02 Mayıs 2024 19:40

Hocam size ne kadar teşekkür etsem az kalır öyle içimi rahatlattınız ki

Diyelim polisliği kazanamadım öğretmenlik için bir sorun teşkil eder mi ?

Son kez bunu da bir cevaplasanız :)

Baypar, Dün

Evet elden teslim etmen.

Sildirmesende sıkıntı olmaz. 2 yıl geçmiş ilaçsızsın hiçbir sıkıntı olmaz. A dilim alırsın.

Tsk düşüyorsan sildirmen gerekiyor ama polislik için dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmaz


Baypar
Şube Müdürü
02 Mayıs 2024 20:54

TSK ve EGM dışında ki memuriyetlerde Psikiyatri geçmişinin bir önemi yok.EGM son 2 yıla bakıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı mesleği yapmasına engel bir akıl hastalığı yoktur raporu ister. Bunu alamaman için ileri düzeyde psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olman gerekir.

Antidepresan kullanmış ve kullanan adaylar Öğretmen olabilir. Ancak mesleği yapmasına engel olmamalıdır. Engel olursa engelli kadrosundan atanıyorlar zaten.

Ayrıca depresyon , anksiyete, uyum bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.

Öğretmenliğe engel değildir

Ancak dediğim gibi silah kullanmanı gerektiren mesleklerde Ruh sağlığı geçmişine bakılır ve Polislik için son 2 yıl , Tsk için tüm yıllara bakılır.

Tabi polislikte de bazı tanılar için süre ayrımı yoktur. Mesela Kronik nitelik kazanmış rahatsızlıklar ve ömür boyunca süren bipolar , şizofreni gibi rahatsızlıklıklar engeldir.

Eno10, Dün

Hocam size ne kadar teşekkür etsem az kalır öyle içimi rahatlattınız ki

Diyelim polisliği kazanamadım öğretmenlik için bir sorun teşkil eder mi ?

Son kez bunu da bir cevaplasanız :)


privaxia
Aday Memur
02 Mayıs 2024 22:30

Hocam şunun bilgisini vermek istiyorum. Tanıyı veren doktor sehven raporu vermediği sürece çok zor siliniyor(Eğer doktor vefat veya emekli değilse). Bu sene daha da zor oldu. Ben sağlık heyetine çıktım olumlu raporu aldım. Dilekçeyle ilçe sağlık kuruluna dilekçeyle birlikte raporu verdim fakat olumsuz dönüş yapıldı.

Konu sahibi arkadaş sildirmeyi düşünürse Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne randevu almak zorunda MHRS'den. Gittiğinde görevliye "Durum Bildirir Raporu" almak istediğini belirtecek. 1250 TL ücreti var. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak zorunda. Yoksa İl veya ilçe sağlık kurulu kabul etmiyor. Fakat bunun garantisi yok. En garanti yöntem doktordan sehven raporu almak.

Baypar, Dün

Bahsetmiş olduğun tanılar 2 yıl içindeyse B dilimine gireceksin ve öğrenci olamaz kararı verilir. Fakat üzerinden 2 yıl veya daha fazla zaman geçti ise A dilimi verilecektir.

İlaç almadıysan ya da yazılmamış ise Hastanenin bulunduğu il sağlık merkezine dilekçe yaz ve tanı sildirme sürecine başla. Seni heyete çağırırlar ve tanıyı taşımadığın uygun görülürse tanını silerler.


Eno10
Aday Memur
02 Mayıs 2024 22:37

Allah razı olsun hocam kafayı yemek üzereydim kafamı rahatlattınız inanın başka bir forumda daha sorum vardı o da mahkeme olayları ile ilgili onda da bilginiz varsa onu da cevaplarsanız Allah sizden razı olsun her gün dua ederim :)

Baypar, Dün

TSK ve EGM dışında ki memuriyetlerde Psikiyatri geçmişinin bir önemi yok.EGM son 2 yıla bakıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı mesleği yapmasına engel bir akıl hastalığı yoktur raporu ister. Bunu alamaman için ileri düzeyde psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olman gerekir.

Antidepresan kullanmış ve kullanan adaylar Öğretmen olabilir. Ancak mesleği yapmasına engel olmamalıdır. Engel olursa engelli kadrosundan atanıyorlar zaten.

Ayrıca depresyon , anksiyete, uyum bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.

Öğretmenliğe engel değildir

Ancak dediğim gibi silah kullanmanı gerektiren mesleklerde Ruh sağlığı geçmişine bakılır ve Polislik için son 2 yıl , Tsk için tüm yıllara bakılır.

Tabi polislikte de bazı tanılar için süre ayrımı yoktur. Mesela Kronik nitelik kazanmış rahatsızlıklar ve ömür boyunca süren bipolar , şizofreni gibi rahatsızlıklıklar engeldir.


Eno10
Aday Memur
02 Mayıs 2024 22:39

Hocam ben doktora ulaştım konuyu belirttim o hastaneden ayrılmış

Sorun şu ki ben polisliğe gireceğim zaman bu olay üzerinden neredeyse 6 yıl olucak eğer %1 bile olumsuz etkileme ihtimali varsa tanıyı sildirmeye çalışıcam ama etkileme durumu yoksa uğraşmak istemiyorum zor işler gerçekten

privaxia, Dün

Hocam şunun bilgisini vermek istiyorum. Tanıyı veren doktor sehven raporu vermediği sürece çok zor siliniyor(Eğer doktor vefat veya emekli değilse). Bu sene daha da zor oldu. Ben sağlık heyetine çıktım olumlu raporu aldım. Dilekçeyle ilçe sağlık kuruluna dilekçeyle birlikte raporu verdim fakat olumsuz dönüş yapıldı.

Konu sahibi arkadaş sildirmeyi düşünürse Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne randevu almak zorunda MHRS'den. Gittiğinde görevliye "Durum Bildirir Raporu" almak istediğini belirtecek. 1250 TL ücreti var. Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak zorunda. Yoksa İl veya ilçe sağlık kurulu kabul etmiyor. Fakat bunun garantisi yok. En garanti yöntem doktordan sehven raporu almak.


Eno10
Aday Memur
02 Mayıs 2024 22:44

Geçmiş tarihlerde bir kavgaya girdim iki tarafta şikayetçi oldu

Benim yargılandığım madde SİLAHLA(bıçak) BASİT YARALAMAYA TEŞEBBÜS maddesinden iftira atılarak yargılandım.İlk derece mahkemesi bana beraat verdi karşı taraf olayı istinafa götürdü ordanda beraat aldım karşı taraf ceza aldı sicilimde hiçbir şey yok

Bu bir sorun teşkil eder mi güvenlik soruşturmasına

Baypar, Dün

TSK ve EGM dışında ki memuriyetlerde Psikiyatri geçmişinin bir önemi yok.EGM son 2 yıla bakıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı mesleği yapmasına engel bir akıl hastalığı yoktur raporu ister. Bunu alamaman için ileri düzeyde psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olman gerekir.

Antidepresan kullanmış ve kullanan adaylar Öğretmen olabilir. Ancak mesleği yapmasına engel olmamalıdır. Engel olursa engelli kadrosundan atanıyorlar zaten.

Ayrıca depresyon , anksiyete, uyum bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır.

Öğretmenliğe engel değildir

Ancak dediğim gibi silah kullanmanı gerektiren mesleklerde Ruh sağlığı geçmişine bakılır ve Polislik için son 2 yıl , Tsk için tüm yıllara bakılır.

Tabi polislikte de bazı tanılar için süre ayrımı yoktur. Mesela Kronik nitelik kazanmış rahatsızlıklar ve ömür boyunca süren bipolar , şizofreni gibi rahatsızlıklıklar engeldir.


privaxia
Aday Memur
03 Mayıs 2024 13:10

Yani etkileme durumu tanıya göre değişir. Sizin tanı etkiler mi bilmiyorum. Fakat e-nabızdan silinmesi için dilekçe verseniz bile 1 aya dönüş yapılabilir olumlu/olumsuz. Kısa sürmüyor çünkü dilekçe sonrası.

Eno10, Dün

Hocam ben doktora ulaştım konuyu belirttim o hastaneden ayrılmış

Sorun şu ki ben polisliğe gireceğim zaman bu olay üzerinden neredeyse 6 yıl olucak eğer %1 bile olumsuz etkileme ihtimali varsa tanıyı sildirmeye çalışıcam ama etkileme durumu yoksa uğraşmak istemiyorum zor işler gerçekten


Eno10
Aday Memur
03 Mayıs 2024 16:15

Tamamdır hocam şansımı deniyeceğim silinir inşallah

privaxia, 6 saat önce

Yani etkileme durumu tanıya göre değişir. Sizin tanı etkiler mi bilmiyorum. Fakat e-nabızdan silinmesi için dilekçe verseniz bile 1 aya dönüş yapılabilir olumlu/olumsuz. Kısa sürmüyor çünkü dilekçe sonrası.

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