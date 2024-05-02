Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Mayıs 2024 17:44
C DİLİMİ NE İŞE YARAR

Arkadaşlar merhaba görev esnasında gerdiğim kazadan dolayı dirseğim kırıldı ameliyat oldum plak-vida takıldı. Hastane sevkimde maluliyet verilmedi. C dilimi verildi. Bu c dilimi bir halta yaramıyor. Yine göreve gidiyorum. Emniyetin gözünde Sağlam memurdan farkım yok. Ancak ben sağlam memurdan ekstra kolumun ağrısını eziyetini çekiyorum. İlerde yaş ilerleyince daha da çekeceğim. Aman ha sakın görevde yaralanmayın. Göreve de gidersiniz operasyon tazminatınız da kesilir. Ben böyle bir sahipsizlik görmedim.

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