Doğru mu yönetilemiyoruz yoksa yönetilemiyor muyuz !?

Haklı çıkmak istemiyoruz, aksine artık yanılan olmaktan yanayız fakat ne mümkün...

Sayın bakanın, eğitimin mevcut ve varolan temel sorunlarını halının altına süpürerek, Öğretmen Akademisi gibi kursla ve yandaş diyebileceğimiz okutman ve akademisyen hocalarca yine bir "Yaptım-oldu" mantalitesi içinde hareket tarzı ve yaklaşıma yönelmesi bu durumu düpedüz tescil ediyor.

Bakıldığında aslolan meselelerin çözümü yerine tampon nitelikli bile sayılamayan uygulamalara girişilmesimesi manidardır. Başarısızlığın temel faktörleri ise, eğitim sisteminin yokedilen ve mutasyona uğratılan genomları neticesidir.

İşte efendim en başta okullardaki disiplinsizlikten tutun, dersten kalma, sınıfta kalma, devamsızlıktan kalma, sorunlu öğrenciye disiplin uygulamak bir yana, alan ve branş uzmanınca fâal rehberlik dahi yaptırma, eee? sorunları süpüre süpüre başarıdan yoksun bir eğitime yol ac ve çıkıp insanlara/eğitim kamuoyuna de ki "öğretmenler yetersiz onları gelistirecegiz"

Geliştirsen ne fayda !? işte vay efendim Öğretmen Akademisi kuralım bakalım. Olacak iş mi pekala...

ÖMK nerede

Yine ÖMK ekseninde "Yıpranma Payı" nerede

ÖMK'da yerini bulma beklentisi taşıyan "Ogretmene Şiddet" kanunu nerede

Disiplin, sınıf geçme ile fâal PDR yönetmelikleri nerede

Ah nerede vah nerede,

Nereye de koydum asıl meseleyi acaba