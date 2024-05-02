Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 18:19
Doğru mu yönetilemiyoruz yoksa yönetilemiyor muyuz !?

Haklı çıkmak istemiyoruz, aksine artık yanılan olmaktan yanayız fakat ne mümkün...

Sayın bakanın, eğitimin mevcut ve varolan temel sorunlarını halının altına süpürerek, Öğretmen Akademisi gibi kursla ve yandaş diyebileceğimiz okutman ve akademisyen hocalarca yine bir "Yaptım-oldu" mantalitesi içinde hareket tarzı ve yaklaşıma yönelmesi bu durumu düpedüz tescil ediyor.

Bakıldığında aslolan meselelerin çözümü yerine tampon nitelikli bile sayılamayan uygulamalara girişilmesimesi manidardır. Başarısızlığın temel faktörleri ise, eğitim sisteminin yokedilen ve mutasyona uğratılan genomları neticesidir.

İşte efendim en başta okullardaki disiplinsizlikten tutun, dersten kalma, sınıfta kalma, devamsızlıktan kalma, sorunlu öğrenciye disiplin uygulamak bir yana, alan ve branş uzmanınca fâal rehberlik dahi yaptırma, eee? sorunları süpüre süpüre başarıdan yoksun bir eğitime yol ac ve çıkıp insanlara/eğitim kamuoyuna de ki "öğretmenler yetersiz onları gelistirecegiz"

Geliştirsen ne fayda !? işte vay efendim Öğretmen Akademisi kuralım bakalım. Olacak iş mi pekala...

ÖMK nerede

Yine ÖMK ekseninde "Yıpranma Payı" nerede

ÖMK'da yerini bulma beklentisi taşıyan "Ogretmene Şiddet" kanunu nerede

Disiplin, sınıf geçme ile fâal PDR yönetmelikleri nerede

Ah nerede vah nerede,

Nereye de koydum asıl meseleyi acaba


freef
Şube Müdürü
02 Mayıs 2024 18:40

Bilerek böyle yapıyorlar hocam.

Geçen hafta basında öğretmenlik mezunlarının yığılması konusu tartışılmıştı. Bu mezunlarının sayısının azaltılması için Beşfendi Bey ile Fakülte Dekanları birkaç gün önce toplantı yaptılardı. Ama sonucu umulan gibi çıkmayacağı belli olunca, toplarntı hızla kamuoyu oyuna unutturuldu.

Sanırım birkaç sene içinde milyonu bulacak mezunlar olacağı, azaltmak istenirse, lise mezunu gençlere iş bulmak zorunda kalınacağı, lise mezunu olanların daha fevri olacağı, bunların işsiz gezmesindense, üniversite mezunlarının işsiz gezmeleri kırıp dökerek eylem yapma olasılıklarının daha az olabileceğinden tercihe şayan olduğu, hem Fakültelerin ilgili öğretmenlik bölümlerinin onlarcasının kapatılması, öğrenci sayısının azaltılması ile öğretim görevlilerinin işsizliğe itilimesi anlamına geldiği konusunda (Bence tabi, orada değildim, ama tecrübelerimde pek yanılmam) görüş birliğine varılmıştır.

Daha seçime 4 sene olduğu için, gençlerin Akademiler ile 3 yıl oyalanmaları, bu arada alımın yok denecek kadar az tutulması, son sene yani zeçim senesi toplu alım yapılması ile oyları yine garanti altına almak planı yürürlüğe konulmuştur. Sonradan daha sonraki plan olan yani Akademiden sonra 3 yıllık stajyerlik ya da sözleşmelilik ise seçimden sonra gelenleri kitlemek, yandaş olmayanları ayıklamak ve daha sonraki seçim tehlikeye girecek olursa bu sözleşmelilere (yine) kadro vererek bir 5 yıl için daha oyları indiregandi yapmak planıdır.

Özetle 4 yıl sonraki 2028 seçimi ve sonra gelen 2033 seçimini garantiye almak planı devrededir. Kamuoyu yer mi?

22 yıldır ne yiyorlar sandıydınız siz?!.


kamuran15
Müsteşar
02 Mayıs 2024 18:47

İşin aslı bu işin sağla solla kah siyasal ve politik anlayış ile de bir izahı kalmış değildir.

AMAÇ: Diplomalı ancak; İşsiz/aşsız/hedefsiz/kimliksiz/görece kişiliksiz/yarınından umutsuz bir nesil peyda edildi ve edilecek te...

Bir nesil daha heba olacak diye anlıyorum.


kamuran15
Müsteşar
02 Mayıs 2024 19:04

Nazi Almanya'sını duymamış olamazsınız freef hocam

Hatırlayalım şöyle bir

Ne yapılmıştı savaş çıgırtkanlığı altında Führer yani Adolf Hitler medyayı satın almış, her gün Alman halkına radyolardan anons geçtiriyor halkın mahsülü ve toprağını ve dahi diş hakkını, sözde askeri ve lojistik amac adına satın alıyor, ses çıkarana ise derhal infaz emri verdittiriyordu...

Halk fakru zarurete düşmüş o ise emellerinden asla vazgeçmemişti

Halka bir nevi yapay güç pompalanıyordu...

fakat ta ki bu hayal, 1945 sabahı Stalin yönetimindeki Rus tanklarının top sesleri ve Rus askerlerinin postalları altında inleyen Berlin'in düştüğü ana kadar böyle devam etti.

Aynı anonsları dinleyen ve dinlemek zorunda bırakılan halkın, gidişatın sonunda aklında kalan tek şey ise yine radyodan dinledikleri

"Lili Marlene" şarkısıydı...

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