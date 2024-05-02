Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 18:34
Beraat almak öğretmenliğe veya polisliğe engel olur mu

Herkese iyi günler kendime bir yol haritası çizmeye çalışıyorum.

Aklıma takılan bir soru var

Geçmiş tarihlerde bir kavgaya girdim iki tarafta şikayetçi oldu

Benim yargılandığım madde SİLAHLA(bıçak) BASİT YARALAMAYA TEŞEBBÜS maddesinden iftira atılarak yargılandım.İlk derece mahkemesi bana beraat verdi karşı taraf olayı istinafa götürdü ordanda beraat aldım karşı taraf ceza aldı sicilimde hiçbir şey yok

Bu benim ileride öğretmenliğime veya polisliğime sorun teşkil eder mi ? Cevaplarsanız çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihBahçe nöbeti Haziran semineriOrtaöğretim KPSS ve ÖğretmenlikYusuf Tekin 1 Mayıs'ta saat 16.00 da A habere konuk oluyor!Farzedin Bakansınız. Madde başlığı ve önem sırasına göre neleri değiştirirdiniz?Motivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?İle göre maasSeçim görevi parası??Öğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!

Sözlük

Açıkçası diye söze başlayan insan 2 kuş kafesi 2 magar sofrası 1 kedi 1 ters yüz 1 eğer ve meğer 1 mevali 1 sessiz kalmak 2 makarna 1 karaca 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Öz'ü kabul ettiHalkbank'tan ABD'de açılan ikinci hukuk davasına ilişkin açıklama17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltıKavgaya müdahale sırasında yaralanarak şehit olan astsubaya vedaBakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?