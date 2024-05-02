Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 18:38
İBB SDS SÖZLEŞME

Merhaba,

İbb ile yetkili sendika arasında süreci devam edeb sosyal denge tazminatı ile diğer kazanımları içerek sözleşme ne aşamada bilgisi olan paylaşabilir mi?

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