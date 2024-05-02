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Editörler : Lanet


02 Mayıs 2024 19:02
Klima Tavsiyesi?

Araştırmalarım sonucunda 2 klima arasında kararsız kaldım. Aşağıda marka ve model olarak paylaştığım klimalardan: servis, performans ve enerji tasarrufu olarak düşünüldüğünde hangisini tavsiye edersiniz?

1- Daikin Shira Plus-R 18000BTU (65000 TL)

2- Mitsubishi Electrics Hare 18000 BTU ( 55000 TL)

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