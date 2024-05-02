Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 19:29
Aile birliği mazeret tayini döneminde yaşanabilecek sorun bilgisi olan cevap verebilir mi?

Aile birliği mazeret tayininde eşimizden istenen belgelerden çalıştığı kurumdan alınan görev belgesi yeterli oluyor mu başka hangi belgelere ihtiyaç var? Süresiz geçici görev adı altında çalışıyorsa eşim ben tayin yazıp bulunduğu ile gidebiliyor muyum? Kadrosu başka yerde olduğundan sorun oluyor mu tayin

döneminde?

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihBahçe nöbeti Haziran semineriOrtaöğretim KPSS ve ÖğretmenlikYusuf Tekin 1 Mayıs'ta saat 16.00 da A habere konuk oluyor!Farzedin Bakansınız. Madde başlığı ve önem sırasına göre neleri değiştirirdiniz?Motivasyonum yok ne yapabilirim coşkulu bir şekilde iş yapmak için ?İle göre maasSeçim görevi parası??Öğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!

Sözlük

sevgi 2 Kaynana topuzu 2 kedi 1 tırnak içinde 1 İşinde gücünde olmanın gençken korkulan bir şey olması 4 The Night Agent 1 şifre 1 kuş kafesi 2 bu gün günlerden neydi sorunsalı 3 eğer ve meğer 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Öz'ü kabul ettiHalkbank'tan ABD'de açılan ikinci hukuk davasına ilişkin açıklama17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltıKavgaya müdahale sırasında yaralanarak şehit olan astsubaya vedaBakanlar Bolat ve Şimşek, OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?