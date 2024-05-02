Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 20:02
2024 alımı ne zaman gelecek?

mart-nisan gibi gelmesi beklenen alım hala gelmedi, ne zaman geleceğine dair duyumu veya bilgisi olan var mı acaba? bakan 124 mahkeme ve yeni cezaevlerinin açıldığını söyledi ama ortada alım yok henüz

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