Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 20:47
Aile birliği mazeret tayini döneminde yaşanabilecek sorun bilgisi olan cevap verebilir mi?

Depremden sonra geçici görev ile yerleri değişen memurların görev sürelerini bakanlık süresiz olarak uzattı lakin başka bakanlıkların eş durumu mazeret tayini döneminde Adalet Bakanlığında çalışan memurların kadroları başka yerde olduğu için eşleri şu an bulundukları ile tayin yazamaz deniliyor geçici görevde olunduğu için bakanlık bununla alakalı bir çözüm arayacak mıdır? Çünkü kadro gelmediği takdirde( nas tayini) tayin döneminde büyük bir sorun oluşacaktır. Peki başka bakanlık sadece görev belgesini yeterli kılar mı ?

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