Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 20:52
ÖSYM sınav ücreti

Merhaba arkadaşlar 2024 te ÖSYM nin sinavlarina giren arkadaşlar ne kadar aldı yazabilirler mi ?


nationalgeographic
Memur
02 Mayıs 2024 21:07

MSÜ sınavında görevliydim. Salon başkanı 990 tl yattı. Sanırım gözetmen de 880 tl


kaptran
Aday Memur
02 Mayıs 2024 21:14

Teşekkürler

nationalgeographic, 18 dk. önce

MSÜ sınavında görevliydim. Salon başkanı 990 tl yattı. Sanırım gözetmen de 880 tl

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