Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Mayıs 2024 20:59
Ses kaydı hakkında

Mobbing ve tehditlerine maruz kaldığım idarecinin kendimi ispat amacıyla aldığım ses kaydından ötürü hakkımda adli idari soruşturma başlatılmıştı.

Adli soruşturma sonucu SYOK çıktı. Eylemin suç olmadığına dikkat çekmiş savcı. Aklınızda bulunsun.

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