Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Mayıs 2024 22:08
Eğitim hakkı

Sağlık dışı bir bölüm okuyorum. Bu bölümü okumak için farklı bir şehire alt bölge tayiniyle gittim . Eğitim tayinimle gelmemem bahane gösterilerek nöbet listesi derslere göre düzenlenmedi. Sadece ben günlerden feragat ettim bir şekilde idare edildi. Ancak bu ay final zamanı sınavlar için boşluk istememe rağmen yeteri kadar personel olmasına rağmen o boşluk verilmedi sözlü olarak izin almam gerektiği iletildi . Yasal olarak eğitim hakkım engellenemez ancak hastane sorumlu teknisyeni ve yönetimi bilinçli olarak engelliyor bu hakkımı yasal olarak ne yapabilirim nasıl bir yol izlemeliyim?

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