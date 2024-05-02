Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Mayıs 2024 22:46
Proje okullarına öğretmen seçilmesi 2024

Yeni atama kılavuzunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Normalde 2025'e kadar uzatılmıştı.

Bu atama süreci kimileri kapsıyor?

Atama nasıl gerçekleşecek?

Bilgisi olan var mı?

Kanaatiniz nedir?

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