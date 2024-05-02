Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Mayıs 2024 23:53
Üniversite güvenlik soruşturması !

Merhabalar

26 şubatta üniversiteye Koruma ve güvenlik olarak atandım hala güvenlik soruşturmasındayım çağırılanlar olmuş.Devam eden ceza mahkemem var ama beni alakadar eden bi durum yok kimse kimseden şikayetçi değil hakimde gelmeme gerek olmadığını söyledi.Mahkeme yüzünden bi sıkıntı çıkarmı veya Bu kadar uzaması normal mi ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim

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