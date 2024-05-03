Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 00:48
Şark ataması ve eş durumu

Merhabalar kolay gelsin batı ilinde görev yapmaktayım bu dönemde şark iline atamam gerçekleşecek eşim ise sözleşmeli olarak başka bir ile sağlık personeli olarak ataması oldu onunda haziran ayında bir senesi dolmuş olacak benim görev yerim belli olduğunda başlama yapmadan atandığım yerin belgesi ile eşim atama talebinde bulunabilir mi yoksa benim atandığım ilde başlama yapmam mı gerekir. İlgi arkadaşlara teşekkür ederim

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