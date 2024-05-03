Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 01:37
Derece Kademe İlerlemesi

Merhaba abilerim

Benim bir sıkıntım var personel büronun net bilgisi yok benimde danışabileceğim başka kimse yok bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.

Ben önlisans mezunu olarak mesleğe başladım lisansa tamamladım ve iki yan almak istiyorum. Mümkün müdür?

19 haziran 2019 önlisans mezuniyet

23 şubat 2023 mesleğe giriş 9/2

21 eylül 2023 lisans mezuniyet

4 nisan 2024 asalet tastik 9/3


kral122
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 02:04

Etki etmiyor meslekte okuduğun üniversite etki etmiyor sadece yüksek lisans ediyor.Mesala ben payı okurken aof devam ettim polis okulundan 1 ay önce ini den mezun oldum o etki etti ama polis iken okumak ise yaramıyor kademe olarak

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