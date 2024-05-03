Derece Kademe İlerlemesi

Merhaba abilerim

Benim bir sıkıntım var personel büronun net bilgisi yok benimde danışabileceğim başka kimse yok bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim.

Ben önlisans mezunu olarak mesleğe başladım lisansa tamamladım ve iki yan almak istiyorum. Mümkün müdür?

19 haziran 2019 önlisans mezuniyet

23 şubat 2023 mesleğe giriş 9/2

21 eylül 2023 lisans mezuniyet

4 nisan 2024 asalet tastik 9/3