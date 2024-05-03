Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında eş durumu tayini

Merhaba. Ben Sağlık Bakanlığında kadrolu memurum. Eşim Tarım Bakanlığına 3+1 sözleşmeli personel olarak atandı. Eşimin yanına gidebilmek için eş durumu dilekçesi vereceğim. Red gelme gibi bir durum olur mu ?

Merhaba. Ben Sağlık Bakanlığında kadrolu memurum. Eşim Tarım Bakanlığına 3+1 sözleşmeli personel olarak atandı. Eşimin yanına gidebilmek için eş durumu dilekçesi vereceğim. Red gelme gibi bir durum olur mu ?