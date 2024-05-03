Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Mayıs 2024 09:52
Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında eş durumu tayini
Merhaba. Ben Sağlık Bakanlığında kadrolu memurum. Eşim Tarım Bakanlığına 3+1 sözleşmeli personel olarak atandı. Eşimin yanına gidebilmek için eş durumu dilekçesi vereceğim. Red gelme gibi bir durum olur mu ?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Mayıs 2024 11:05

Eşinizin çakılı olduğu, tayin imkanı olmadığına dair belge almanız iyi olur.


Tgk33
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:07
peki nereden alacağım o evrakları ?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Mayıs 2024 11:56

Eşinizin kurumundan.

Tgk33, 4 saat önce
peki nereden alacağım o evrakları ?

Tgk33
Aday Memur
03 Mayıs 2024 12:04
teşekkürler. yalnız gideceğim yer üst bölge sayılıyor. Eşim 1 yıl çalıştıktan sonra sözleşmelide olsa gelebiliyormuş. bu yüzden red gelebilir mi peki ?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Mayıs 2024 14:10

Benim bildiğim geçen yıl yapılan düzenlemeyle artık 3+1 kuralı tüm sözleşmeliler için geçerli olmaya başladı. Bu nedenle tüm sözleşmeliler 3 yıl sözleşmeli çalışıp kadroya geçecekler ve bir yıl daha aynı yerde çalıştıktan sonra tayin olabilecekler. O bir yıl sonra tayin olabilirin dayanağı nedir?

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