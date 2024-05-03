KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Mayıs 2024 09:53
Kpss lisans 2024 son 10 hafta lutfen ciddi yorum

Esimle bi bosanma surecimiz basladi normalde isten ayrildim ocakta baslayacaktim hazirlanmaya ama esim evi terk etti 2 cocugumla bu surecin olumsuz etkisi ve sorunlar sebebi ile simdi baslamak zorunda kaldim maliye lisans mezunuyum cocuklarim icin gece gunduz calisip duzgun bi puan almam lazim turkcem cok iyi tarih kotu mat 8..10 tane yapabiliyorm normalde simdi bugun basliycam cocuklarima ailem bakicak kampa girsem evde yetisirmi atama puanlarimdan cok haberim yok en az kac almam lazim bilmiorm ama sizce canimi disime taksam yetisirmi.... nolr yorum yazin


test4
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:44

Allah sabır versin, zor bir durum gerçekten.

2022-2024 arasında ?maliye? merkeziden 76?yı gördü, dış alımlardan ise 74?ü gördü diye hatırlıyorum. 2024-2026 arasında ise bu puanları göreceğini sanmıyorum. Çünkü maliye bakanının açıklamaları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, memur alımının bir seçim malzemesi olarak görülmesi ve kurumların 3-4 yılda yapması gereken alımları tek seferde yapmasından dolayı hem alımlar çok olmayacak hem de yüksek puanla kapatacaktır. Kesin atanmak istiyorsanız +85 puan gerekli. 80-85 arasında bir puan alırsanız ?atanır mıyım, atanmaz mıyım? diye sürekli bir belirsizlik içinde olursunuz.

Gelelim derslere. Türkçeniz iyiyse 25 net civarı yaparsınız. Matematikte ise 10 tane yapabileceğinizi söylediniz. Gy 35 net eder. Gk?den ise ortalama 50 net yapmanız gerekiyor +85 puan için. Kendinize güvenirseniz 10 haftada planlı, düzenli ve günde ortalama 7-8 saat çalışırsanız Gk?den 50 net yaparsınız. Size tavsiyem

? Detaylı bir tarih konu anlatım kitabı alın. (Video ders notu almayın)

? Detaylı bir coğrafya haritalı konu anlatım kitabı alın. (Video ders notu almayın)

? Vatandaşlık için ise video ders notu alsanız yeterli olacaktır.

Bu üç dersten sürekli tekrar yapmalısınız. Özellikle tarihten sürekli tekrar yapmalısınız. Soru bankası için ise tarihten 2-3 soru bankası, Coğrafyadan 2 soru bankası, Vatandaşlık 1 tane yeterli olacaktır.

Örnek olsun diye söylüyorum, Benim arkadaşım 2-2,5 ay çalışıp 89 puan aldı. Onunda matematiği iyiydi, Türkçesi kötüydü. 2020 kpss?de Gk?den 53 net yaptı. Yani demek istediğim yapılamayacak bir şey değil. Düzgün ve azimle çalışırsanız yaparsınız.

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