Emniyet Talfif/ Ödüllendirme veya Para Ödüllendirmesi

Talfif kalktı dediler son zamanlarda tekrar verilmeye başlandı. eşitlik olması adına para ödülü şeklinde vermeye başladılar. şimdi de bayramlarda para ödülü vermeye başladılar trafikçilere vermeye başladılar trafik personeline yardımcı olanlara da verilecek dendi. 12 / 12 çeviriyoruz sen gecede çalış gündüz biz tedbirde görev alacağız ama sen gecede olduğun için tedbirde değildin sana yok. eee tedbirden dolayı 12 12 çevirdin bende çalıştım işte... bu trafikçilerin ne özelliği var da her bayram taltif alıyorlar. acaba bu Talfif masa bası 8 5 çalışanlara veriliyor mu ... doğru olan sahada çalışanlara verilmelidir. şimdi önümüzde kurban bayramı var 16 Haziran 2024 kurban bayramı. orda da Talfif yatacak tabiki trafiğe ve yardımcı olanlara. adeletsizlik var burda. 1 Mayıs 2024 tedbirinde görev alanlar aldı mı Talfifi. son dönemde Talfif alınan görevler şöyle: 1) 31 Mart 2024 Yerel Seçimler 2) 11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3) 1 Mayıs 2024 işçi bayramı tedbirleri . seçimlerde görev alanlar hem YSK tarafından hemde emniyetin vermiş olduğu ödüller. yani bu karmaşa neden oluyo neden sahadaki herkese yatmıyo da trafik diyip çıkıyorlar işin içinden. 1 Mayıs'ta da trafiğe yatmasın ozaman. yani bu karmaşa birimler arasında anlaşmazlığa sebeb oluyo. ya alayına sahadaki personele yada hiçbirine.... bu konuyu devlet büyüklerine bilgi verilmesi gereken bir konu burda adeletsizlik var.

Talfif kalktı dediler son zamanlarda tekrar verilmeye başlandı. eşitlik olması adına para ödülü şeklinde vermeye başladılar. şimdi de bayramlarda para ödülü vermeye başladılar trafikçilere vermeye başladılar trafik personeline yardımcı olanlara da verilecek dendi. 12 / 12 çeviriyoruz sen gecede çalış gündüz biz tedbirde görev alacağız ama sen gecede olduğun için tedbirde değildin sana yok. eee tedbirden dolayı 12 12 çevirdin bende çalıştım işte... bu trafikçilerin ne özelliği var da her bayram taltif alıyorlar. acaba bu Talfif masa bası 8 5 çalışanlara veriliyor mu ... doğru olan sahada çalışanlara verilmelidir. şimdi önümüzde kurban bayramı var 16 Haziran 2024 kurban bayramı. orda da Talfif yatacak tabiki trafiğe ve yardımcı olanlara. adeletsizlik var burda. 1 Mayıs 2024 tedbirinde görev alanlar aldı mı Talfifi. son dönemde Talfif alınan görevler şöyle: 1) 31 Mart 2024 Yerel Seçimler 2) 11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3) 1 Mayıs 2024 işçi bayramı tedbirleri . seçimlerde görev alanlar hem YSK tarafından hemde emniyetin vermiş olduğu ödüller. yani bu karmaşa neden oluyo neden sahadaki herkese yatmıyo da trafik diyip çıkıyorlar işin içinden. 1 Mayıs'ta da trafiğe yatmasın ozaman. yani bu karmaşa birimler arasında anlaşmazlığa sebeb oluyo. ya alayına sahadaki personele yada hiçbirine.... bu konuyu devlet büyüklerine bilgi verilmesi gereken bir konu burda adeletsizlik var.