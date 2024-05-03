Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 09:55
Emniyet Talfif/ Ödüllendirme veya Para Ödüllendirmesi
Talfif kalktı dediler son zamanlarda tekrar verilmeye başlandı. eşitlik olması adına para ödülü şeklinde vermeye başladılar. şimdi de bayramlarda para ödülü vermeye başladılar trafikçilere vermeye başladılar trafik personeline yardımcı olanlara da verilecek dendi. 12 / 12 çeviriyoruz sen gecede çalış gündüz biz tedbirde görev alacağız ama sen gecede olduğun için tedbirde değildin sana yok. eee tedbirden dolayı 12 12 çevirdin bende çalıştım işte... bu trafikçilerin ne özelliği var da her bayram taltif alıyorlar. acaba bu Talfif masa bası 8 5 çalışanlara veriliyor mu ... doğru olan sahada çalışanlara verilmelidir. şimdi önümüzde kurban bayramı var 16 Haziran 2024 kurban bayramı. orda da Talfif yatacak tabiki trafiğe ve yardımcı olanlara. adeletsizlik var burda. 1 Mayıs 2024 tedbirinde görev alanlar aldı mı Talfifi. son dönemde Talfif alınan görevler şöyle: 1) 31 Mart 2024 Yerel Seçimler 2) 11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3) 1 Mayıs 2024 işçi bayramı tedbirleri . seçimlerde görev alanlar hem YSK tarafından hemde emniyetin vermiş olduğu ödüller. yani bu karmaşa neden oluyo neden sahadaki herkese yatmıyo da trafik diyip çıkıyorlar işin içinden. 1 Mayıs'ta da trafiğe yatmasın ozaman. yani bu karmaşa birimler arasında anlaşmazlığa sebeb oluyo. ya alayına sahadaki personele yada hiçbirine.... bu konuyu devlet büyüklerine bilgi verilmesi gereken bir konu burda adeletsizlik var.

acartürk71
Şef
03 Mayıs 2024 10:47

Şu grupta gördüğüm en hizipci yorumlardan biri kardeşim ne demek Trafiğin ne özelliği var, Bayramlarda sadece trafiğe ödül verilmesini trafikciler istemiyorki bunun kararını trafikciler vermiyor ki, herkese verilsin elbette, Neden senede bir defa Trafikcilerin aldığı 5 bin TL bu kadar batıyor insanlara anlamadım, Bu teşkilatta taltif alan başka birim yokmu daha 2/3 ay önce bırak 5000 TL yi 5/10 taltif alan (derecesine göre 20000 bin TL) birimler oldu çıkıp bir çift laf ettinmi,

Evet Trafikci olarak bizde istiyoruz herkes alsın taltif ve ödül sistemi adil değil bunu kabul ediyoruz,

Ama senin gibi çıkıpta hiç bir Trafikcnini tem,kom,asyş,ist.vb ne özelliği var niye onlara sürekli taltif veriliyor bize niye verilmiyor dediğimi duydunmu,

Evet dediğim gibi sistemde bir sıkıntı var bunu hep birlikte dile getirmeliyiz ama birbirimize çamur atarak kiskanarak yaptığı görevi küçük görerek değil,


acartürk71
Şef
03 Mayıs 2024 10:54

Ayrıca ne ozellikleri varda her bayram ödül alıyor bu Trafikciler diyorsun ya; 20 yıllık Trafikciyim bir geçen yıl bayram birde bu sene bayram odullendirmesi aldık iki Ramazan Bayramı'nda lanet olsun bir dahaki bayramda liste istenirse dilekçe yazacağım istemiyorum diye &#128545;


pomem bekleyen masum
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:02

Bi kaç ay önce operasyonel birimler bırak 5000i 5 taltif aldı bu kadar bagirmadiniz be trafikciler sanki sadece kendilerine istiyor para ödülünü kararını biz vermiyoruz ha paraya çok merakliysan ver dilekceni geç trafiğe bu kadar zor değil bi hatalı park yapsanız aman yazmayın diye trafikci ararsınız


yavuzhan06
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:32
Bu Gydm denen fitne fesat arkadaş her başlığa böyle gelişi güzel yorumlar yapar. Milleti galeyana getirir. Boş boş konuşur. Bunun açtığı başlıklara yorum yazmamak gerekir aslında da insan da bir yere kadar dayanabiliyor. Sen ya da trafikçiler mi veriyor bu kararı da "bu trafikçilerin ne özelliği var" gibi bir cümleyi kurmayı utanmadan kendinde hak görüyorsun. Çok meraklıysan ödüllendirme almaya ver dilekçeni geç trafiğe sana da 20 sene de 2 kere verilsin. Açtığın başlıklar tamamen milleti germeye ve sinir uçlarına dokunmaya yönelik başlıklar. Gereksiz boş beleş yazılar. Diğer arkadaşlara saygılar.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Mayıs 2024 11:49
beni takip ettiğin için teşekkür ederim. yalnız burda bir hususa dikkatini çekmek istiyorum açtığım başlıklar ve yaptığım yorumlar son derece önemli ve faidelidir ve polis yararınadır. şahsi konular yada ötikleştirmeden uzak yararlı konular LÜTFEN TAKİPTE KALIN. amacımız adet eşitlik ve insan haklarına saygılı ötekiştirmeden berikelrştirmeden kanayan yaraya parmak basmak aaa buda mı varmış böyle hiç düşünmedim demek gizli kapaklı düşüncelerden uzak aydınlık etmek karanlık düşüncelerden uzak durmak
yavuzhan06, 3 saat önce
Bu Gydm denen fitne fesat arkadaş her başlığa böyle gelişi güzel yorumlar yapar. Milleti galeyana getirir. Boş boş konuşur. Bunun açtığı başlıklara yorum yazmamak gerekir aslında da insan da bir yere kadar dayanabiliyor. Sen ya da trafikçiler mi veriyor bu kararı da "bu trafikçilerin ne özelliği var" gibi bir cümleyi kurmayı utanmadan kendinde hak görüyorsun. Çok meraklıysan ödüllendirme almaya ver dilekçeni geç trafiğe sana da 20 sene de 2 kere verilsin. Açtığın başlıklar tamamen milleti germeye ve sinir uçlarına dokunmaya yönelik başlıklar. Gereksiz boş beleş yazılar. Diğer arkadaşlara saygılar.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Mayıs 2024 11:52
elbette bu işin kararını trafik personeli karar vermiyor neden üzerine alındınız. son dönemde taltifler trafik üzerinden olması saçma haksızlık ADLİ GÖREV TAZMİNATI DA gelmelidir. adli polislik zordur. Talfifi de adli birimler almalıdır.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Mayıs 2024 11:54
yavuz aga seni tanımıyorum neden başlığıma yorum yapıyon. amacın ne.
yavuzhan06, 3 saat önce
Bu Gydm denen fitne fesat arkadaş her başlığa böyle gelişi güzel yorumlar yapar. Milleti galeyana getirir. Boş boş konuşur. Bunun açtığı başlıklara yorum yazmamak gerekir aslında da insan da bir yere kadar dayanabiliyor. Sen ya da trafikçiler mi veriyor bu kararı da "bu trafikçilerin ne özelliği var" gibi bir cümleyi kurmayı utanmadan kendinde hak görüyorsun. Çok meraklıysan ödüllendirme almaya ver dilekçeni geç trafiğe sana da 20 sene de 2 kere verilsin. Açtığın başlıklar tamamen milleti germeye ve sinir uçlarına dokunmaya yönelik başlıklar. Gereksiz boş beleş yazılar. Diğer arkadaşlara saygılar.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Mayıs 2024 11:56
trafikçi polis de karakolçu yada korumada olan ne adli polis yapmayan değil yapan almalı

pomem bekleyen masum
Aday Memur
03 Mayıs 2024 12:04

Direk trafikcileri hedef gosterdigin için olabilir mi? Operasyonel birimler içinde aynı şeyi söyledin mi söylediysen link atar mısın? Bu kadar aglicaksan trafiğe geç al paranı

Gydm, 3 saat önce
elbette bu işin kararını trafik personeli karar vermiyor neden üzerine alındınız. son dönemde taltifler trafik üzerinden olması saçma haksızlık ADLİ GÖREV TAZMİNATI DA gelmelidir. adli polislik zordur. Talfifi de adli birimler almalıdır.

acartürk71
Şef
03 Mayıs 2024 12:07

Kardeşim son dönemde Trafikciler üzerinden taltifler veriliyor diyorsun 20 yıllık Trafikciyim 2023/2024 bayram ödüllendirmesi hariç taltif almadım, polis yararına paylaşım yapıyorum otekilestirme vb yapmıyorum diyorsun ilk yorumunda kim oluyor bu Trafikciler diyorsun bir halt bildiğin yok bir bak bakayım son iki yılda hangi birimler ne almış (inşallah daha fazla alırlar) sana son iki yılda trafiğin aldığı 8000 TL niye dokundu bu kadar, Trafikcilere veriyorsunuz diğer birimlerede verim onlarda digerleride hakediyor yazsan amenna der desteklerim sen daha ne yazdığını bilmeyen birisin sanamı kalmış polis haklarını savunmak sen bırak hak savunmayı milleti ayrıştırma araya nifak sokma yeter,

Gydm, 3 saat önce
elbette bu işin kararını trafik personeli karar vermiyor neden üzerine alındınız. son dönemde taltifler trafik üzerinden olması saçma haksızlık ADLİ GÖREV TAZMİNATI DA gelmelidir. adli polislik zordur. Talfifi de adli birimler almalıdır.

acartürk71
Şef
03 Mayıs 2024 12:14

Ayrıca samimi olarak soruyorum bende merak ediyorum iki Ramazan bayramıdır Trafikcilere neden para veriyorlar senin düşüncen veya buna itiraz edenlerin düşüncesi nedir neden sadece TRAFİKCİLER, ?

acartürk71, 3 saat önce

Kardeşim son dönemde Trafikciler üzerinden taltifler veriliyor diyorsun 20 yıllık Trafikciyim 2023/2024 bayram ödüllendirmesi hariç taltif almadım, polis yararına paylaşım yapıyorum otekilestirme vb yapmıyorum diyorsun ilk yorumunda kim oluyor bu Trafikciler diyorsun bir halt bildiğin yok bir bak bakayım son iki yılda hangi birimler ne almış (inşallah daha fazla alırlar) sana son iki yılda trafiğin aldığı 8000 TL niye dokundu bu kadar, Trafikcilere veriyorsunuz diğer birimlerede verim onlarda digerleride hakediyor yazsan amenna der desteklerim sen daha ne yazdığını bilmeyen birisin sanamı kalmış polis haklarını savunmak sen bırak hak savunmayı milleti ayrıştırma araya nifak sokma yeter,


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Mayıs 2024 12:16
lütfen konuyu saptırmayalım. bu taltif işinde herkesi memnun edecek haklı ADELETli bir sistem olmalı kanımca. ağalayanın olduğu yerde gülen ağalayın sırtından olursa çatlak sesler çıkar. sorun bir birim değil birine

acartürk71
Şef
03 Mayıs 2024 12:48

Kardeşim saptıran sensin "kim oluyor bu Trafikciler" son dönemde taltifler Trafikciler üzerinden veriliyor vb, gibi yorumlar sana ait, Halbuki Trafikciler taltif bile almadı Kırk yılda bir son iki yılda 3+5 oda herkesin diline pelesenk oldu,

Biseyler anlatıyorsun ama carpitiyorsun haklı olabileceğin yerde haksızlık yapıyorsun,

Bak 1 Mayıs ödüllendirmesi var ordaki haksızlıkları goruyormusun, aynı birimde aynı gün çalıştığı halde alamayanlar var 1 Mayıs günü kavşaklarda trafik çekip insanlar için yolları kaptan ve listeye ismi yazılmayan Trafikciler var onları dile getir,

Hayırlı Cumalar

Gydm, 3 saat önce
lütfen konuyu saptırmayalım. bu taltif işinde herkesi memnun edecek haklı ADELETli bir sistem olmalı kanımca. ağalayanın olduğu yerde gülen ağalayın sırtından olursa çatlak sesler çıkar. sorun bir birim değil birine

85200258
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 12:56
Birincisi her dilekçe vereni trafiğe almazlar. İkincisi hatalı park yapınca trafikci ararsınız gibi saçma sapan bir genelleme yapma. Şahsım adina bir tane trafikciye ağız egmedim cezamı ödedim. Şimdi bu adam ne desin sana cevap olarak mukavemet olunca polis değilmişiniz gibi ekip ekip diye anons ediyorsun derse hoş olur mu? Bence olmaz. Sanırım yenisin meslekte. Trafikde sicilli memur çoktur ilk başta sana üslubu öğretsinler. Başlığin geneline bir yorum yapmak gerekirse trafik değil adil olmayan ödüllendirme , taltif adı her neyse hakkaniyetten uzak olacaksa tamamen iptal edilmesi daha adaletli olacaktir.
pomem bekleyen masum, 4 saat önce

Bi kaç ay önce operasyonel birimler bırak 5000i 5 taltif aldı bu kadar bagirmadiniz be trafikciler sanki sadece kendilerine istiyor para ödülünü kararını biz vermiyoruz ha paraya çok merakliysan ver dilekceni geç trafiğe bu kadar zor değil bi hatalı park yapsanız aman yazmayın diye trafikci ararsınız


pomem bekleyen masum
Aday Memur
03 Mayıs 2024 13:22

Genelleme yaptım şahsın adına birsey demedim 2.cisi trafiğe geçmek isteyeni her türlü alırlar merak etme 3.cusu mukavemet herkese olur asayisciyede trafikciyede takviye ekip olarak trafikcide gider asayiscide ben kimseyi ayristirmiyorum ayristiran arkadaş konuyu açan kişi sanki ödülleri trafikciler belirliyormus gibi konuşuyor

85200258, 2 saat önce
Birincisi her dilekçe vereni trafiğe almazlar. İkincisi hatalı park yapınca trafikci ararsınız gibi saçma sapan bir genelleme yapma. Şahsım adina bir tane trafikciye ağız egmedim cezamı ödedim. Şimdi bu adam ne desin sana cevap olarak mukavemet olunca polis değilmişiniz gibi ekip ekip diye anons ediyorsun derse hoş olur mu? Bence olmaz. Sanırım yenisin meslekte. Trafikde sicilli memur çoktur ilk başta sana üslubu öğretsinler. Başlığin geneline bir yorum yapmak gerekirse trafik değil adil olmayan ödüllendirme , taltif adı her neyse hakkaniyetten uzak olacaksa tamamen iptal edilmesi daha adaletli olacaktir.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
03 Mayıs 2024 13:25
kim oluyor diye bişey demedim lütfen... son cümlen benim anlatmak istediğim neden yani şu birime varda şu personele varda ona yok konunun özü aslında...
acartürk71, 2 saat önce

Kardeşim saptıran sensin "kim oluyor bu Trafikciler" son dönemde taltifler Trafikciler üzerinden veriliyor vb, gibi yorumlar sana ait, Halbuki Trafikciler taltif bile almadı Kırk yılda bir son iki yılda 3+5 oda herkesin diline pelesenk oldu,

Biseyler anlatıyorsun ama carpitiyorsun haklı olabileceğin yerde haksızlık yapıyorsun,

Bak 1 Mayıs ödüllendirmesi var ordaki haksızlıkları goruyormusun, aynı birimde aynı gün çalıştığı halde alamayanlar var 1 Mayıs günü kavşaklarda trafik çekip insanlar için yolları kaptan ve listeye ismi yazılmayan Trafikciler var onları dile getir,

Hayırlı Cumalar


yavuzhan06
Aday Memur
03 Mayıs 2024 14:53
işte bizim sıkıntımız bu zihniyet. "Ben alamıyosam kimse almasın." Kom İstihbarat Tem taltif alırken (bak taltif diyorum ödüllendirme demiyorum) hiç bu tür başlıklar görmüyoruz forumda. Ne hikmetse trafik 2 kere toplamda 8bin fazla aldı diye millet ağzına sakız yaptı. Gönül herkesin almasını istiyor illa ki. Keşke herkese adaletli şekilde maaşa yansıtılsa. Bunun savaşını keske tüm teşkilat olarak omuz omuza verebilsek. Ama görüyorum ki çok zor.
Toplam 17 mesaj

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