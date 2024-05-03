Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Son Sayfa

03 Mayıs 2024 10:02
Nisan ayı enflasyonu 3.18'miş

Yazıklar olsun diyorum başka bir şey değil. Bu insanların hakkını gasp etmekten başka bir şey değildir. İto'nun 4.89 açıkladığı yerde 3.18 açıklıyor tuik.


dortmevsim
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:05

Hakkım helal olmasın diyecek bir şey yok.


beyazdag06
Memur
03 Mayıs 2024 10:07
Her şey planlandığı gibi gidiyor. Sürekli ne diyorlar hedefimizi Tutıracağız.. Bakın altını çiziyorum Zirve dedikleri ay 3.18 geldi diğer aylar 2.5 lu bile zor gelecek ve aylar önce dediğim şey olacak memura yansıyan max %18 civarı olacak

Anuşirvann
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 10:08

Bunun böyle olacağı belliydi. Ben 2 ay önce yazdım enflasyon oranları maaş zammı yüzde 20 olacak şekilde ayarlanacak diye. Kalan iki ay da yüzde 20 zamma göre açıklanacak.


gumus2929
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:09
Toplam kaç oldu

Qovboypolis01
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:10

Mebin önceki açıklamasına göre mayıs ayı yüksek gelecek. Anlaşılan o ki bu ay bilerek düşük çıkardılar. Maaş zammı yüzde 20 olacak. Artık şüphem kalmadı.


BilgisayarMuhendisX
03 Mayıs 2024 10:13

657 ye tabi kamu mühendisleri ne olacak


dortmevsim
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:14

13,72 oldu

gumus2929, 5 saat önce
Toplam kaç oldu

bystander
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:15

2,5 lu rakamlar zor. Mayıs bir tık yüksek gelecek. Ama totalde %20'yi aşmaz. 20'ye göre ayarlanıyor rakamlar.

beyazdag06, 5 saat önce
Her şey planlandığı gibi gidiyor. Sürekli ne diyorlar hedefimizi Tutıracağız.. Bakın altını çiziyorum Zirve dedikleri ay 3.18 geldi diğer aylar 2.5 lu bile zor gelecek ve aylar önce dediğim şey olacak memura yansıyan max %18 civarı olacak

alibrtc
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:16

Yazık cidden. İslamda hak yemek günahtır. Hakkımız haram olsun sorumlu kim ve kimler ise.


beyazdag06
Memur
03 Mayıs 2024 10:17
Öyle bir hale getirdiler sıtmayı kabullenir olduk. Ben yine diyorum 20 zor. Ne hale geldi kurumlar ya denetleyen yok. Ürün sepeti bile net değil neye göre çıkarttın bu rakamı hesabı bile sorgulamıyor. Ben böyle diyorum sende inan diyor.
bystander, 5 saat önce

2,5 lu rakamlar zor. Mayıs bir tık yüksek gelecek. Ama totalde %20'yi aşmaz. 20'ye göre ayarlanıyor rakamlar.


beyazdag06
Memur
03 Mayıs 2024 10:18
Dün habertürk te ekonomist diyor İto yüksek çıktı tuik te 4 ve ya 3,95falan çıkar diyor. Artık kimnse tahmin yürüyemiyor.
beyazdag06, 5 saat önce
Öyle bir hale getirdiler sıtmayı kabullenir olduk. Ben yine diyorum 20 zor. Ne hale geldi kurumlar ya denetleyen yok. Ürün sepeti bile net değil neye göre çıkarttın bu rakamı hesabı bile sorgulamıyor. Ben böyle diyorum sende inan diyor.

Prettypelin
Şef
03 Mayıs 2024 10:21

Yüzde 20 den fazla olmayacağını ocak ayında söyledim.

19,5 zam alacağız

Bunu öngörmek için profesör olmaya gerek yok, neyi umdunuz da hayal kırıklığı yaşıyorsunuz


tegmen-kayzer
Şef
03 Mayıs 2024 10:24

Mayıs doğalgazın sepete eklenmesi ile yüksek gelecek. Zaten mb mayıs enflasyonunun yüksek geleceğini söyledi. Bu yüzden bu ayı düşük çıkardılar. Yoksa zam oranı yüzde 22 olurdu. Herşey yüzde 20 zamma göre ayarlanmış. Yarım puan eksik veya fazla böyle gelecek. Herkesle bahse girerim.


beyazdag06
Memur
03 Mayıs 2024 10:24
Evet tahminler nerdeyse herkeste o şekilde zaten de sorun bunu bize kabullendirmeleri.. Herkes te biliyor rakam yanlış ama o herkes te yine %20yi kabullenmiş. Hak savunan sendika olmadığı sürece gariban memur ne yapsın diyeceksiniz değil mi..
Prettypelin, 5 saat önce

Yüzde 20 den fazla olmayacağını ocak ayında söyledim.

19,5 zam alacağız

Bunu öngörmek için profesör olmaya gerek yok, neyi umdunuz da hayal kırıklığı yaşıyorsunuz


Derviş-000
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:26

2025 ve 2026'da %10'u görmeyecek bile. Asıl yangın o zaman başlayacak işte...

Prettypelin, 5 saat önce

Yüzde 20 den fazla olmayacağını ocak ayında söyledim.

19,5 zam alacağız

Bunu öngörmek için profesör olmaya gerek yok, neyi umdunuz da hayal kırıklığı yaşıyorsunuz


Thalesemre
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 10:28

Temmuz zammı yüzde 19,5 ile 20,5 arası gelecek.


musa1992
Şef
03 Mayıs 2024 10:31

2024 Ocak : 6,70 , Şubat: 4,53, Mart: 3,16, Nisan: 3,18 , Mayıs: 4(Tahmin) , Haziran : 3(Tahmin)

Buna göre hesaplama : 1,0670 * 1,0453 * 1,0316* 1,0318 * 1,04 *1,03 = 1,2716 / 1,15 (2024 ocakta alınan zam ) * 1,10 (2024 Temmuzda alınacak zam ) = 1,2164 Bu hesaplamaya göre 21,64 zam alıyoruz .Tahminim en az zam %20 en fazla da %22-23

Thalesemre, 4 saat önce

Temmuz zammı yüzde 19,5 ile 20,5 arası gelecek.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:33

Kimse birşeyi kabullenmemiş dostum. Fakat kimsenin elinden birşey de gelmiyor. Sendikalardan zerre umudum yok. Temmuz zammı yüzde 20 olacak. Küsürat eksik veya fazla olabilir ama bu şekilde gelecek. Çünkü herşey çoktan planlanmış.

beyazdag06, 5 saat önce
Evet tahminler nerdeyse herkeste o şekilde zaten de sorun bunu bize kabullendirmeleri.. Herkes te biliyor rakam yanlış ama o herkes te yine %20yi kabullenmiş. Hak savunan sendika olmadığı sürece gariban memur ne yapsın diyeceksiniz değil mi..

Edirnel
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:36

Bu millet hak ettiğini yaşıyor. Gerisi boş laf


mnmaestro
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:37

%13,56

gumus2929, 5 saat önce
Toplam kaç oldu
Toplam 34 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Nisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.Nisan ayı enflasyonu 3.18'miş2024 Nisan maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz ZammıBaşöğretmenlik süresi kısalmalıSeçim Görevlilerinin Ücretleri Ne Zaman Yatar?10 yılını dolduran başöğretmen olmalıdırMayıs ayı enflasyon tahmini....3.dereceye ne zaman düşerim ?

Sözlük

munzur 1 ters yüz 1 Açıkçası diye söze başlayan insan 5 angelopoulos 1 bu gün günlerden neydi sorunsalı 3 mevali 1 faşist yönetim 1 dedikodu 1 sevgi 2 karaca 1

Son Haberler

Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğimHasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruzDEM Parti'den CHP'ye ziyaretİzmir'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybettiMerkez Bankası'ndan kredi açıklaması

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?