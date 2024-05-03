Nisan ayı enflasyonu 3.18'miş

Her şey planlandığı gibi gidiyor. Sürekli ne diyorlar hedefimizi Tutıracağız.. Bakın altını çiziyorum Zirve dedikleri ay 3.18 geldi diğer aylar 2.5 lu bile zor gelecek ve aylar önce dediğim şey olacak memura yansıyan max %18 civarı olacak

Her şey planlandığı gibi gidiyor. Sürekli ne diyorlar hedefimizi Tutıracağız.. Bakın altını çiziyorum Zirve dedikleri ay 3.18 geldi diğer aylar 2.5 lu bile zor gelecek ve aylar önce dediğim şey olacak memura yansıyan max %18 civarı olacak