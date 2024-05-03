ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU

Ayrıca mayıs ayında pik yapacak dediği konuyu yanlış anlıyorsunuz yıllık enflasyon pik yapacak Mayıs ayında nedenide geçen sene Mayıs ayı açıklanan enflasyon 0,04 olduğu için bu sene 2,5 civarı çıkması bekleniyor ondan dolayı pik yapacak mayıstan sonra çok hızlı dusecegi söyleniyor onun nedenide geçen sene Haziran ve temmuz enflasyon lari yuzde 9 yuzde 9 çıktı bunlar yuzde 1.5 yuzde 1,5 civarı çıkacağı için söyleniyor bu dediklerim hepsi geçen senenin resmi enflasyonlari açıp bakabilirsiniz yanlış hesaplama yapıyorsunuz ilk altı ay en afla yuzde 18 alırız refah payı felan da unutun kesinlikle verilmicek asgari ucretede zam yok sadece enflasyon farkları ve toplu sözleşme oranları verilecek maliye bakanı çalışma bakanının açıklamalarını dinlerseniz okursanız ne dediğimi çok iyi anlarsınız artık oyle yuzde 30 lar 25 ler şuan için hayal kur sabit duruyor faiz almış başını gitmiş enflasyonu yukseltecek bir neden göremiyorum yükselmesinde zaten yüksek enflasyon yüksek maaş zammı bir boka yaramiyor denendi görüldü.

Ayrıca mayıs ayında pik yapacak dediği konuyu yanlış anlıyorsunuz yıllık enflasyon pik yapacak Mayıs ayında nedenide geçen sene Mayıs ayı açıklanan enflasyon 0,04 olduğu için bu sene 2,5 civarı çıkması bekleniyor ondan dolayı pik yapacak mayıstan sonra çok hızlı dusecegi söyleniyor onun nedenide geçen sene Haziran ve temmuz enflasyon lari yuzde 9 yuzde 9 çıktı bunlar yuzde 1.5 yuzde 1,5 civarı çıkacağı için söyleniyor bu dediklerim hepsi geçen senenin resmi enflasyonlari açıp bakabilirsiniz yanlış hesaplama yapıyorsunuz ilk altı ay en afla yuzde 18 alırız refah payı felan da unutun kesinlikle verilmicek asgari ucretede zam yok sadece enflasyon farkları ve toplu sözleşme oranları verilecek maliye bakanı çalışma bakanının açıklamalarını dinlerseniz okursanız ne dediğimi çok iyi anlarsınız artık oyle yuzde 30 lar 25 ler şuan için hayal kur sabit duruyor faiz almış başını gitmiş enflasyonu yukseltecek bir neden göremiyorum yükselmesinde zaten yüksek enflasyon yüksek maaş zammı bir boka yaramiyor denendi görüldü.