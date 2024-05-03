Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 10:04
Nisan ayı itibariyle enflasyon farkı

bilgisi olan paylaşırsa seviniriz


makeshiftofficial33
Memur
03 Mayıs 2024 10:09
Verilecek olan sözleşme zammı ile birlikte %14 oldu diye biliyorum

Alp340626
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:13
%15 artı 15 i geçtiği için %18 sanırım
makeshiftofficial33, 9 saat önce
Verilecek olan sözleşme zammı ile birlikte %14 oldu diye biliyorum

tek.memur
Aday Memur
03 Mayıs 2024 10:25

Anlık enflasyon farkı dahil %13,55... mayıs hazıran ortalama %3 cıkarsa temmuz zammı %20 olur enflasyon farkı dahil...


kripto1982
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:30
Temmuz zammı maksimum yüzde 20 olur arkadaşlar

JWJW
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:13

18.72


Proletariat
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 11:14
3 haziranda pik yapacak enflasyon. Dolasıyla bu aydan daha yüksek çıkacak. Tahmini 3 haziran 5 6 küsur temmuz 3 de açıklanacak enflasyon ise 4 civarı cıkar kanımca.. Ben ne olursa olsun temmuz toplam zam oranının %25 den aşağı olacağını düşünmüyorum ömrümüz yeterse bekleyip göreceğiz
kripto1982, 9 saat önce
Temmuz zammı maksimum yüzde 20 olur arkadaşlar

Doganes1997
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:42
bir kerede 6 aylık enflasyon toplu sözleşme değerinin altında çıksın be. verilen zam 3 dort ayda eriyip gidiyor 2 üç ay cebimizden harcamış oluyoruz.

SİSDAĞLI
Memur
03 Mayıs 2024 11:52
Yüzde 20'yi geçmez.
Proletariat, 8 saat önce
3 haziranda pik yapacak enflasyon. Dolasıyla bu aydan daha yüksek çıkacak. Tahmini 3 haziran 5 6 küsur temmuz 3 de açıklanacak enflasyon ise 4 civarı cıkar kanımca.. Ben ne olursa olsun temmuz toplam zam oranının %25 den aşağı olacağını düşünmüyorum ömrümüz yeterse bekleyip göreceğiz

cimbom6028
Şef
03 Mayıs 2024 12:31
en fazla yüzde 18 olur bu saattem sonra yüzde 3 felan beklemeyin Haziran 2,5 temmuz 1,8 felan
SİSDAĞLI, 8 saat önce
Yüzde 20'yi geçmez.

kral122
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 12:36

Mayıs enflasyonu pik yapacak 2.18 nasıl cikacak

cimbom6028, 7 saat önce
en fazla yüzde 18 olur bu saattem sonra yüzde 3 felan beklemeyin Haziran 2,5 temmuz 1,8 felan

cimbom6028
Şef
03 Mayıs 2024 12:38
1 ay sonra hep beraber göreceğiz 3 un üstünde oran çıkmaz en fazla yüzde 18
kral122, 7 saat önce

Mayıs enflasyonu pik yapacak 2.18 nasıl cikacak


cimbom6028
Şef
03 Mayıs 2024 13:16
Ayrıca mayıs ayında pik yapacak dediği konuyu yanlış anlıyorsunuz yıllık enflasyon pik yapacak Mayıs ayında nedenide geçen sene Mayıs ayı açıklanan enflasyon 0,04 olduğu için bu sene 2,5 civarı çıkması bekleniyor ondan dolayı pik yapacak mayıstan sonra çok hızlı dusecegi söyleniyor onun nedenide geçen sene Haziran ve temmuz enflasyon lari yuzde 9 yuzde 9 çıktı bunlar yuzde 1.5 yuzde 1,5 civarı çıkacağı için söyleniyor bu dediklerim hepsi geçen senenin resmi enflasyonlari açıp bakabilirsiniz yanlış hesaplama yapıyorsunuz ilk altı ay en afla yuzde 18 alırız refah payı felan da unutun kesinlikle verilmicek asgari ucretede zam yok sadece enflasyon farkları ve toplu sözleşme oranları verilecek maliye bakanı çalışma bakanının açıklamalarını dinlerseniz okursanız ne dediğimi çok iyi anlarsınız artık oyle yuzde 30 lar 25 ler şuan için hayal kur sabit duruyor faiz almış başını gitmiş enflasyonu yukseltecek bir neden göremiyorum yükselmesinde zaten yüksek enflasyon yüksek maaş zammı bir boka yaramiyor denendi görüldü.
kral122, 7 saat önce

Mayıs enflasyonu pik yapacak 2.18 nasıl cikacak


memur3428
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 13:17

Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da açıklanan enflasyon rakamına mi inanmıyorsun...

kral122, 7 saat önce

Mayıs enflasyonu pik yapacak 2.18 nasıl cikacak

Toplam 13 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi1 Mayıs ödüllendirme yazısıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılırEmniyet talfif/ödüllendirme veya para ödüllendirmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİcralık polisler tek başlıkMaaş adaletsizliği

Sözlük

bu gün günlerden neydi sorunsalı 3 dedikodu 1 sevgi 2 gılgamış 1 karaca 1 makarna 1 biri beni durdursun 2 hayatı sorgulamak 1 birini son kez gördüğünü bilmemek 1 demokrasilerde çare tükenmez 2

Son Haberler

Yarın yurdun iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyorDere kenarında buldukları cisim patladı: Kardeşlerden 1'i öldüAdalet Bakanlığı, nakil duyurusu yayımladıErdoğan'dan İsrail ile ticaretin durdurulmasına dair açıklamaBorsa haftayı rekorlarla tamamladı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?