Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Mayıs 2024 10:17
Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz Zammı

Bugün açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 4 aylık enflasyon kümülatif %18~ oldu. Mayıs + Haziran enflasyonu da 5 olur ve 6 aylık enflasyon toplamda %23 olur.

Yılbaşında %15 sözleşme zammı aldık, geriye kaldı %8 alacağımız.

Bu alacağımızı temmuzda alacağımız %10'a eklersek.....

Temmuz zammımız %18...

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