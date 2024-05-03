Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mayıs 2024 10:22
Bügün Açıklanan Enflasyone Göre Temmuz Zammı

Bugün açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte 4 aylık

enflasyon kümülatif %18~ oldu. Mayıs + Haziran enflasyonu da 5 olur ve 6

aylık enflasyon toplamda %23 olur.

Yılbaşında %15 sözleşme zammı aldık, geriye kaldı %8 alacağımız.

Bu alacağımızı temmuzda alacağımız %10'a eklersek.....

Temmuz zammımız %18...


ogretmenadayi22
Memur
03 Mayıs 2024 10:24
20 den aşağı olmaz

Thalesemre
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 10:26

Anlaşılan o ki temmuz zammı 19,5 ile 20,5 arası gelecek.


musa1992
Şef
03 Mayıs 2024 10:29

2024 Ocak : 6,70 , Şubat: 4,53, Mart: 3,16, Nisan: 3,18 , Mayıs: 4(Tahmin) , Haziran : 3(Tahmin)

Buna göre hesaplama : 1,0670 * 1,0453 * 1,0316* 1,0318 * 1,04 *1,03 = 1,2716 / 1,15 (2024 ocakta alınan zam ) * 1,10 (2024 Temmuzda alınacak zam ) = 1,2164 Bu hesaplamaya göre 21,64 zam alıyoruz .Tahminim en az zam %20 en fazla da %22-23


Qovboypolis01
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 10:35

Enflasyon rakamları temmuzda memura yüzde 20 zam gelecek şekilde açıklanıyor. Bu yüzden zam oranımız 20 olacak. Küsüratla az veya fazla olabilir ama bu şekilde olacak.


hagiyatmaz
Şef
03 Mayıs 2024 11:00

mayısın 4 gelmesi için gerekçeniz nedir? haziranda eksi çıkarmazlarsa iyi.

musa1992, 4 saat önce

2024 Ocak : 6,70 , Şubat: 4,53, Mart: 3,16, Nisan: 3,18 , Mayıs: 4(Tahmin) , Haziran : 3(Tahmin)

Buna göre hesaplama : 1,0670 * 1,0453 * 1,0316* 1,0318 * 1,04 *1,03 = 1,2716 / 1,15 (2024 ocakta alınan zam ) * 1,10 (2024 Temmuzda alınacak zam ) = 1,2164 Bu hesaplamaya göre 21,64 zam alıyoruz .Tahminim en az zam %20 en fazla da %22-23


leonidas_cog
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 11:08

Bende %20 ye ayarlanır diyenlerdendim ama fazla iyi niyetli düşünmüşüz, %17, %18 bandına bağlamışlar


mustafa1649
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:17

Mehmet şimşek enflasyon mayısta zirve yapacak demedk mi ona binaen söyemiştir

hagiyatmaz, 4 saat önce

mayısın 4 gelmesi için gerekçeniz nedir? haziranda eksi çıkarmazlarsa iyi.


musa1992
Şef
03 Mayıs 2024 11:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi. Buna istinaden dedim.

hagiyatmaz, 4 saat önce

mayısın 4 gelmesi için gerekçeniz nedir? haziranda eksi çıkarmazlarsa iyi.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 12:07

Mayısta yıllık enflasyon 74 civarı bekleniyor. Bu da mayısta yaklaşık yüzde 4 enflasyon demek. Bunun en önemli sebebi de doğalgazın sepete eklenecek olmasıdır.


iras
Genel Müdür
03 Mayıs 2024 12:30

Geçen Mayıs ta 25 metreküp doğalgaz hibesi sayesinde %0.15 gelmişti enflasyon %4-5 lerden.bu 1 Mayıs ta o uygulama bitti başlarken bu kadar etkili olan bir kalem biterken de baya bı etkili olması gerekir %7-8 Mayıs enflasyon u çıkması gerekir.Tabi bu dediğim haysiyetli kurumlar ve yöneticilerin olduğu yerlerde geçerli.Bizlik bir durum yok

hagiyatmaz, 4 saat önce

mayısın 4 gelmesi için gerekçeniz nedir? haziranda eksi çıkarmazlarsa iyi.


kral122
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 12:45

Bakan açıkladı mayıs enflasyon pik yaptıktan sonra düşecek dedi.Ekonomistler de pik noktasını 73-75 arası olacak

hagiyatmaz, 4 saat önce

mayısın 4 gelmesi için gerekçeniz nedir? haziranda eksi çıkarmazlarsa iyi.


Selman Mirhan
Memur
03 Mayıs 2024 13:44

Mayıs ayında yıllık enflasyon 73 74 arası bekleniyor. Bu durumda mayısta aylık enflasyon 3,7 civarı gelecektir. Haziran ayında da 2,5 gelirse temmuzda yüzde 20 zam gelecek. Bu dediğim rakamlarda sadece küsürat oynar ancak.


kral122
Daire Başkanı
03 Mayıs 2024 13:47

Yaklaşık 3 aydır bakan vs 20 olacak diyor 19-20


elektronik49
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 14:09

Yılardır yok şu yılın ilk yarısı düşecek yok ikinci yarısı yok önümüzdeki yılık ortasından sonra düşecek. Ama gerçek suki dusen tek şey alım gücümüz paramız Türk liramız Sadece bunlar düştü

musa1992, 3 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi. Buna istinaden dedim.


elektronik49
Şube Müdürü
03 Mayıs 2024 14:11

Enflasyon düşünce o marketlerde mağazalarda kasaplarda fiyatlar nasıl olacak düşecek mi. olduğu gibi mi kalacak

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