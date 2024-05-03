Görevden alınma

Engelli öğretmen olarak atandım. Araç için aldığım raporum vardı%25 2013 yılından kalma. 2023 eylül ayında engelli (ortopedik) öğretmen olarak atandım aralık ayında birden fazla raporunuz var ve en son aldığınız rapor %40'ın altında olduğu için güncel rapor istediler. Ben de mevcut olan süresiz raporum %45lik raporumu yazıya istinaden herhangi bir usulsüzlük yoktur diye gönderdim. Çünkü bahsi geçen %25lik raporum indirimli araç almak için vermişti ortopedist ve yeterli olacağını söylemişti ve ben de artık oran aldığım diğer birim olan onkolojiye gitmedim. Ve nihayetinde indirimli aracımı da aldım. Ama hemen akabinde yine de güncel raporumu%51lik olan bir raporumu götürdüm elden ilçe milli eğitime teslim ettim onlar da göndermek yerine dosyama koymuşlar. Güncel raporum yetkili yerlere ulaşmayınca 19.02.2024 yılında görevime son verildi. Dava açtım yürütmeyi durdurma kararı ve görevime iadem için ret aldım. Çaresiz ve mağdur durumdayım ne yapmam gerekiyor. Haksız hukuksuz bir şekilde görevden alındım.