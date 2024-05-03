Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Mayıs 2024 11:02
Kitap okumayı sever misiniz?

Forumda kitapkolikler varsa tanışmak isterim. Yazmış olduğum 4 adet kitap var. Bilginiz olması açısından kitapları paylaşıyorum: Kitaplar

https://www.kitapyurdu.com/yazar/turgay-cam/245094.html


kutalmışkagan
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:17

okumadığın gün karanlıktasın.


strokkerr
Şef
03 Mayıs 2024 11:20

Çoğu kişi bunu kavrayamıyor.

kutalmışkagan, 4 saat önce

okumadığın gün karanlıktasın.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKime bölümüne kendi ismini yazmak.Kelime OyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuİçinden Geçeni SöyleSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeRepertuardanSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Renkler ve Islıklar

Sözlük

Açıkçası diye söze başlayan insan 5 angelopoulos 1 Halka Arz 1 sevgi 2 Albert Heım 1 munzur 1 kalp çarpıntısı 3 bu gün günlerden neydi sorunsalı 3 karaca 1 kuş kafesi 3

Son Haberler

Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğimHasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruzDEM Parti'den CHP'ye ziyaretİzmir'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybettiMerkez Bankası'ndan kredi açıklaması

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?