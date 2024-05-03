Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 11:19
Kredi kartı icraya düserse itiraz

Dostlar 200 bin civarinda kredi kqrtım gecikmede icraya düsecek ödeyemiyorum çünkü.kredi borclarımda var yetisemiyorum.Sorum su bilenlere.kartımın temerrut fazine itiraz etsem tbk madde 88 ve 120 uygulanirmi.yasal faize cekilirmi.kreeilerde %18 e kadar cekiliyor.karttada bu olurmu.Aranizda bu sekilde kart borc fazine itiraz eden oldumu.Bu benim icin cok önemli ,aynı durumda olan varsa yazarsa sevinirim


kartalcino
03 Mayıs 2024 14:45

Karttan icra olan yokmu

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemi1 Mayıs ödüllendirme yazısıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm fetö idari soruşturmaTrafik taltifi ne zaman hesaplara yatırılırEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkEmniyet Talfif/ Ödüllendirme veya Para Ödüllendirmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEyt'den emekli olmak

Sözlük

demokrasilerde çare tükenmez 2 makarna 1 munzur 1 gılgamış 1 Halka Arz 1 The Night Agent 1 biri beni durdursun 2 incittiğim ve mutu ettiklerimin ta kendisi oldum 1 mevali 1 astral seyahat 2

Son Haberler

Erdoğan: Ben de CHP'yi ziyaret edeceğimHasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Yerli, yabancı herkesle görüşüyoruzDEM Parti'den CHP'ye ziyaretİzmir'de yüksekten düşen işçi hayatını kaybettiMerkez Bankası'ndan kredi açıklaması

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 enflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?