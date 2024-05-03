Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 11:19
Kredi kartından icralık olma durumunda faiz oranı

Dostlar 200 bin civarinda kredi kqrtım gecikmede icraya düsecek ödeyemiyorum çünkü.kredi borclarımda var yetisemiyorum.Sorum su bilenlere.kartımın temerrut fazine itiraz etsem tbk madde 88 ve 120 uygulanirmi.yasal faize cekilirmi.kreeilerde %18 e kadar cekiliyor.karttada bu olurmu.Aranizda bu sekilde kart borc fazine itiraz eden oldumu.Bu benim icin cok önemli ,aynı durumda olan varsa yazarsa sevinirim


kartalcino
03 Mayıs 2024 14:45

Karttan icra olan yokmu

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