Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mayıs 2024 11:24
2024/5 Ataması 2.Duyuru Bekleyenler

Bugün son evrak teslimi günü bu süre içerisinde arşiv araştırması sonuçlanmayanlar için 2.duyuru gelene kadar sonuçlanır mı yoksa çok daha uzar mı? Bu durumda olup bakanlıktan bilgi alan arkadaşlar var mı?

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