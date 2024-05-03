Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mayıs 2024 11:25
Eş durumu

İyi günler dilerim.Ben şark görevine gideceğim.esimde hemşire ve bana tabi olacak.Cift şark görevini bitirdigimiz zaman batıya dönüşte ben hemşire eşime tabi olabilir miyim?


ryder55
Aday Memur
03 Mayıs 2024 11:41

Bir kereye mahsus eşine tabii olabilirsin. Ama ben birden fazla olanda gördüm. Yani biraz EGM nin inisiyatifine bağlı.


Avcıkurt
03 Mayıs 2024 11:44

Bazı kaynaklarda sadece ilk atamaya tabi diyor ama şefim tam olarak net bı rcevap alamadım çok teşek

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